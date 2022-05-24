Турция требует от Финляндии и Швеции письменных гарантий перед их вступлением в НАТО

Анкара вновь назвала условия своего согласия на присоединение новых членов к НАТО. От Финляндии и Швеции требуют письменных гарантий того, что они «прекратят поддерживать террористов». Такое заявление 24 мая сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Палестину.



«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», — сказал министр (цитата по ТАСС).

