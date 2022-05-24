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    Турция требует от Финляндии и Швеции письменных гарантий перед их вступлением в НАТО

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    4 комментария

    Анкара вновь назвала условия своего согласия на присоединение новых членов к НАТО. От Финляндии и Швеции требуют письменных гарантий того, что они «прекратят поддерживать террористов». Такое заявление 24 мая сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Палестину.

    «Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», — сказал министр (цитата по ТАСС).

    Кроме того, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция отменили санкции на поставки Турции вооружений. По словам Чавушоглу, обсуждение этой темы может состояться на переговорах генсека НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции, Швеции и Финляндии.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделает «всё зависящее» от него по членству Швеции и Финляндии в НАТО, но только при условии отказа этих стран от поддержки запрещенных в республике террористических организаций, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК).

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    Комментарии (3)

    Huga Birchtree
    Письменные гарантии Финляндии, Швеции , и всего "коллективного запада" перестали стоить и цент.
    Денеб
    Ничего не напоминает?
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