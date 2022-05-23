    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 15

    5 м/с, сев

    759мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    И рубли, и гривны. В Херсонской области вводят бивалютную зону

    1270
    обсудить

    Власти Херсонской области с 23 мая вводят бивалютную зону, теперь рубль будет ходить наряду с гривной, заявил в понедельник глава ВГА области Владимир Сальдо.

    «С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной. Предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс: 2 рубля за 1 гривну», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации региона.

    Кроме того, он анонсировал открытие первого отделения российского банка в области «в ближайшее время». «Все желающие предприниматели региона смогут открыть в нём счета. Для этого достаточно предъявить правоустанавливающие документы украинского образца», — сказано в сообщении.

    Ранее замглавы области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонщина с 1 мая начнет переход в рублевую зону. Также он заявил о планах начать выдачу российских паспортов жителям региона до конца года.

    15 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль Херсонскую область (в ДНР или ЛНР она не входит). С 1 мая регион начал переход в рублевую зону.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close