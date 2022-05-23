И рубли, и гривны. В Херсонской области вводят бивалютную зону

Власти Херсонской области с 23 мая вводят бивалютную зону, теперь рубль будет ходить наряду с гривной, заявил в понедельник глава ВГА области Владимир Сальдо.
«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной. Предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс: 2 рубля за 1 гривну», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации региона.
Кроме того, он анонсировал открытие первого отделения российского банка в области «в ближайшее время». «Все желающие предприниматели региона смогут открыть в нём счета. Для этого достаточно предъявить правоустанавливающие документы украинского образца», — сказано в сообщении.
Ранее замглавы области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонщина с 1 мая начнет переход в рублевую зону. Также он заявил о планах начать выдачу российских паспортов жителям региона до конца года.