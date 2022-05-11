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    Боевые действия на Украине

    «Только по желанию». Выдачу российских паспортов в Херсонской области могут начать уже в этом году

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    Власти Херсонской области планируют до конца года начать выдачу российских паспортов жителям региона. Об этом 11 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

    «Следующий этап — это, конечно же, попытка найти специалистов. Ну и следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта», — сказал он в интервью каналу «Крым 24».

    Чиновник добавил, что российские паспорта жителям Херсонщины «будут выдаваться не насильно, а только по желанию». Сейчас власти формируют реестр людей, проживающих в области.

    Ранее Стремоусов рассказал, что власти Херсонской области планируют обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России. «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет», — отмечал он. В Кремле заявили, что решение о подобном обращении к Москве «должны будут принять жители региона».

    15 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль Херсонскую область (в ДНР или ЛНР она не входит). С 1 мая регион начал переход в рублевую зону.

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