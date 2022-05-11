«Только по желанию». Выдачу российских паспортов в Херсонской области могут начать уже в этом году

Власти Херсонской области планируют до конца года начать выдачу российских паспортов жителям региона. Об этом 11 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Следующий этап — это, конечно же, попытка найти специалистов. Ну и следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта», — сказал он в интервью каналу «Крым 24».
Чиновник добавил, что российские паспорта жителям Херсонщины «будут выдаваться не насильно, а только по желанию». Сейчас власти формируют реестр людей, проживающих в области.
Ранее Стремоусов рассказал, что власти Херсонской области планируют обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России. «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет», — отмечал он. В Кремле заявили, что решение о подобном обращении к Москве «должны будут принять жители региона».