«Только по желанию». Выдачу российских паспортов в Херсонской области могут начать уже в этом году

Власти Херсонской области планируют до конца года начать выдачу российских паспортов жителям региона. Об этом 11 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.



«Следующий этап — это, конечно же, попытка найти специалистов. Ну и следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта», — сказал он в интервью каналу «Крым 24».



Чиновник добавил, что российские паспорта жителям Херсонщины «будут выдаваться не насильно, а только по желанию». Сейчас власти формируют реестр людей, проживающих в области.

