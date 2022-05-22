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    В мире подтверждено уже более 90 случаев заражения оспой обезьян

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    6 комментариев

    На сегодняшний день в мире зафиксировано 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах. 28 из них подтверждены за последние сутки, сообщила 22 мая Всемирная организация здравоохранения.

    В ВОЗ отмечают, что речь идёт о заразившихся из тех стран, для которых заболевание нетипично, в том числе из стран Европы.

    Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

    Случаи заражения оспой обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру. Подробнее о том, что это за болезнь и нужно ли её бояться россиянам, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (6)

    Леонтий
    Кстати да,Гинцбург где?Кто за обезьян отвечать должен?
    Дежурный по объединению
    Гинцбург, выходи, подлый трус! :)
    Daster
    Про ковид не актуально надо теперь еще какую-то страшилку
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