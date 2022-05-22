В мире подтверждено уже более 90 случаев заражения оспой обезьян

На сегодняшний день в мире зафиксировано 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах. 28 из них подтверждены за последние сутки, сообщила 22 мая Всемирная организация здравоохранения.
В ВОЗ отмечают, что речь идёт о заразившихся из тех стран, для которых заболевание нетипично, в том числе из стран Европы.
Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.
Случаи заражения оспой обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру. Подробнее о том, что это за болезнь и нужно ли её бояться россиянам, читайте на «Фонтанке».