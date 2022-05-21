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    В Минздраве подтвердили, что в Россию оспа обезьян пока не проникла

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    2 комментария

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил 21 мая, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

    По словам Мурашко, которого цитирует ТАСС, у части населения России есть иммунитет к оспе — это результат прививочной кампании, которая проводилась в стране до 1980 года.

    Министр также добавил, что в России есть и тест-системы для выявления, и лекарства для терапии оспы обезьян.

    Случаи заражения оспой обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру, в Испании больше 30 заболевших, есть пациенты и в соседней с Россией Финляндии.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    Пг'остите, а в России нонча опять обсуждают обнуление чего-то?
    DEMOMON
    Экспериментаторы хреновы, решили весь мир доконать. Короны им мало. Что после оспы?.. "Огласите весь список, пожалуйста!"
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