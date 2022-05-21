В Минздраве подтвердили, что в Россию оспа обезьян пока не проникла

По словам Мурашко, которого цитирует ТАСС, у части населения России есть иммунитет к оспе — это результат прививочной кампании, которая проводилась в стране до 1980 года.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил 21 мая, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Министр также добавил, что в России есть и тест-системы для выявления, и лекарства для терапии оспы обезьян.

Случаи заражения оспой обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру, в Испании больше 30 заболевших, есть пациенты и в соседней с Россией Финляндии.