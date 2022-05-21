«Ночь музеев» меняет главную остановку всех автобусов. У Исаакиевской её не будет

Организаторы «Ночи музеев» 21 мая сообщили о переносе главной остановки ночных автобусов, которые будут направляться по музейным маршрутам с 23:00 до 06:00. Если все предыдущие годы сесть на транспорт можно было на Исаакиевской площади со стороны Адмиралтейского сада, теперь посадка — на два квартала ближе к Невскому, на Адмиралтейском проспекте, 6.

Напомним, в центре города в выходные частично ограничено движение в связи с Всероссийским полумарафоном «ЗаБег.РФ»: по информации комитета по транспорту, проехать нельзя с полуночи 21 мая до 06:00 24 мая по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Сенатской площади, Вознесенскому проспекту от Малой Морской до Адмиралтейского, проезду вдоль Исаакиевского собора от Малой Морской ул. до Адмиралтейского проезда, перекрестку Малая Морская ул. — Вознесенский пр. — проезд вдоль Исаакиевского собора (по 1 полосе движения), Малой Морской ул. в направлении от проезда вдоль Исаакиевского собора к Сенатской пл. (по 1 полосе движения).

22 мая с 06:00 до 15:00 для движения автомобилей будут закрыты ряд улиц и набережных в центральной части города — перекрытия отражены на карте. Среди закрытых для проезда — Благовещенский, Дворцовый, Тучков и Троицкий мосты, набережная Кутузова, Университетская, Адмиралтейская, Дворцовая, Воскресенская и Смольная набережные.



На какие события «Ночи музеев» еще можно успеть и как это сделать — читайте в гиде «Фонтанки».