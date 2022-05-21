Куда пойти в «Ночь музеев», если вы не подготовились. SOS-гид

В Петербурге ночь с 21 на 22 мая станет «Ночью музеев». Последние два года фестиваль проводится по новым правилам: на площадки нужно регистрироваться заранее, а их количество для каждого гостя ограничено. Тем, кто не успел определиться заранее, «Фонтанка» предлагает варианты и напоминает правила.

Транспорт: в этом году помощи от метро не ждите, оно закроется как в обычный день. И мосты тоже разведут по правилам. А вот автобусы «Ночи музеев» будут ходить — с 23:00 до 06:00. Маршруты (их четыре) описаны на странице акции: все стартуют от Исаакиевской площади (со стороны Александровского сада) и туда же возвращаются. Направления: маршрут «Центр-1» — через Балтийский вокзал (Музей железных дорог России) до проспекта Стачек (усадьба княгини Дашковой), «Центр-2» — до музея «Вселенная воды» на Шпалерной через Музей Арктики и Антарктики, «Центр-3» — до некрополя мастеров искусств в Александро-Невской лавре, «Васильевский-Петроградская» — по Дворцовому мосту на стрелку, по набережной на угол с 19-й линией, а оттуда — аж на север Петроградки, к Мастерской Аникушина (назад — через Планетарий и Музей артиллерии). После разведения мостов этот маршрут курсирует без заезда на Исаакиевскую.

Билеты: их три типа, в разную цену — в один музей, три или в пять (150, 400 и 500 рублей соответственно). Продаются только онлайн, на сайте акции. Ребенок до семи лет проходит с родителем, купившим любой билет. Билеты распечатывать не нужно — можно показать с экрана смартфона. Но в таком случае берите с собой пауэрбанки или зарядки: если телефон сядет, показать QR-код вы не сможете и никуда не попадете. На местах билетами не торгуют.



Как посмотреть, куда остались билеты: на сайте «Ночи музеев», но не на страничках самих музеев-участников с описанием программ, а на общей страничке покупки билетов, уже после нажатия на кнопку «Купить». Можно выставить критерии — район и время (ну или смотреть всё подряд). Прозрачным покажут то, куда билетов уже нет (можно сразу скрыть). Цветовая полоска слева маркирует район.

