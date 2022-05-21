Куда пойти в «Ночь музеев», если вы не подготовились. SOS-гид

В Петербурге ночь с 21 на 22 мая станет «Ночью музеев». Последние два года фестиваль проводится по новым правилам: на площадки нужно регистрироваться заранее, а их количество для каждого гостя ограничено. Тем, кто не успел определиться заранее, «Фонтанка» предлагает варианты и напоминает правила.
Оргвопросы
Транспорт: в этом году помощи от метро не ждите, оно закроется как в обычный день. И мосты тоже разведут по правилам. А вот автобусы «Ночи музеев» будут ходить — с 23:00 до 06:00. Маршруты (их четыре) описаны на странице акции: все стартуют от Исаакиевской площади (со стороны Александровского сада) и туда же возвращаются. Направления: маршрут «Центр-1» — через Балтийский вокзал (Музей железных дорог России) до проспекта Стачек (усадьба княгини Дашковой), «Центр-2» — до музея «Вселенная воды» на Шпалерной через Музей Арктики и Антарктики, «Центр-3» — до некрополя мастеров искусств в Александро-Невской лавре, «Васильевский-Петроградская» — по Дворцовому мосту на стрелку, по набережной на угол с 19-й линией, а оттуда — аж на север Петроградки, к Мастерской Аникушина (назад — через Планетарий и Музей артиллерии). После разведения мостов этот маршрут курсирует без заезда на Исаакиевскую.
Билеты: их три типа, в разную цену — в один музей, три или в пять (150, 400 и 500 рублей соответственно). Продаются только онлайн, на сайте акции. Ребенок до семи лет проходит с родителем, купившим любой билет. Билеты распечатывать не нужно — можно показать с экрана смартфона. Но в таком случае берите с собой пауэрбанки или зарядки: если телефон сядет, показать QR-код вы не сможете и никуда не попадете. На местах билетами не торгуют.
Как посмотреть, куда остались билеты: на сайте «Ночи музеев», но не на страничках самих музеев-участников с описанием программ, а на общей страничке покупки билетов, уже после нажатия на кнопку «Купить». Можно выставить критерии — район и время (ну или смотреть всё подряд). Прозрачным покажут то, куда билетов уже нет (можно сразу скрыть). Цветовая полоска слева маркирует район.
Куда пойти
- Узнать другие сочинения автора «Боже, царя храни». В этот вечер в городе пройдут сразу несколько музыкальных марафонов, и один из них — в Капелле. Есть более чем достаточно билетов на концерт в 19:00 «Точка отсчёта»: на нем будут исполнять музыку композитора Алексея Львова — автора гимна «Боже, царя храни», не так часто звучащую в Петербурге, а также Чайковского и Бородина. На сцене — хор и оркестр Капеллы под управлением Владислава Чернушенко.
- Послушать Баха, Гребенщикова и Цоя на органе. Под утро много бегать не захочется — видимо, на это рассчитывали те, кто поставил (впрочем, не впервые для «Ночи музеев») в программу музыкального марафона в Большом зале Филармонии имени
Д. Д. Шостаковичаорганный концерт. Программа называется «Органный хронограф от Петра Великого до наших дней». Рассвет слушатели начнут встречать под Баха, Мессиана, Чайковского и Свиридова — а закончат под Дашкевича, Гребенщикова, Цоя и Корнелюка. За органом — Лидия Печёнкина.
- Посмотреть барочный балет. Еще одна площадка, неожиданно ставшая концертной, — Военно-морской музей. Там в 19:00 начнется программа «От Нарвы до Нотебурга», на которую по какой-то необъяснимой причине еще не расхватали билеты. Выступать будет барочный балет «Малый Трианон» — программа называется «Действо о войне Северной».
- Узнать о фестивалях Ленинградского рок-клуба из первых уст. В Библиотеке Лермонтова в 20:00 в рамках программы «Лекторий всяческих искусств» пройдет беседа-концерт с Владимиром Леви, участником записи «Аквариума» 1981 года и создателем группы «Тамбурин», участвовавшей в рок-клубовских фестивалях.
- Побывать в «лосином болоте». Как всегда, меньше народу — за городом, а программа — уникальнее. Так, площадка музея «Келломяки-Комарово» предлагает узнать о знаменитых дачниках 1950–1970 годов. Ну и, конечно, о более давней истории места. Так, лес, росший на месте нынешнего поселка Комарово, финны называли Хирвесуо — лосиным болотом.
- Попеть песни у шалаша. Более традиционный участник программы — Музейный комплекс в Разливе — музей «Шалаш». Там проведут велосипедный челлендж и выставку, а закончат песнями на поляне у шалаша.
- Сравнить пионеров и госпитальеров. Если вам ближе южное направление — выбирайте Гатчину, в Приоратский замок еще много билетов на разное время. Там проводят экскурсию «Баллада о маленьких рыцарях», на которой рассказывают о советских пионерах и средневековых госпитальерах.
- Встретить восход за изготовлением лаптей. Нарвские Триумфальные ворота работают до утра, и еще осталось буквально несколько билетов, чтобы встретить утро на Уличном фестивале, в трудах — на мастер-классах по ремеслам или в дружеском общении с участниками клуба военно-исторической реконструкции, знатоками Древнего Рима.
- Отправить открытку из Летнего сада. Русский музей в Летнем саду проводит программу «Петр I и мир будущего». Там будет звучать музыка — современные хиты будут исполнять на классических музыкальных инструментах и петь песни. Много билетов на 19:00 и 19:30. Все желающие смогут бесплатно отправить открытку с воспоминанием о вечере в любую точку России.
- Научиться танцевать и изготовить цилиндр. Недавно с экспозиции «Ленфильма» посетитель унес шляпу-цилиндр. Музей РЖД идет навстречу горожанам и учит их изготавливать цилиндры (а также веера и маски) самостоятельно. А еще раскрывает секреты этикета, а также манеры и нравы николаевской поры в ночном лектории. Заодно расскажут, как на балах исполнять старинные па.
- Увидеть часовню реликвий. Новая площадка «Ночи музеев» — часовня реликвий Санкт-Петербургской епархии. Она интересна не только тем, что там хранятся ценности, коллекционировать которые начинал еще Петр I, но и выставкой «Современные иконы» и кинопоказом — с циклом короткометражных фильмов «Путешествие к сердцу дворцов» о домовых храмах и истории градостроительства.
- Проверить здоровье после всего пережитого. Военно-медицинский музей предлагает ряд программ, еще доступных для выбора, но только под утро. Например, на площадке «Мастеровая изба» в пять утра можно будет познакомиться со спецификой работы военных медиков и войск радиационной, химической и биологической защиты. Но еще актуальнее — зайти на площадку «Аптекарский огород», где будут проводить эксперименты в области медицины и фармации, иллюстрирующие основы химии и физики. Зрелищно и полезно: там же врачи из консультативно-диагностической поликлиники будут проводить экспресс-скрининг здоровья посетителей.
- Сходить на спецпрограммы в Эрмитаже (билет «Ночи музеев» не нужен). Если всё-таки с основной программой «Ночи музеев» не сложилось и куда вы хотели мест не хватило, смело отправляйтесь в Эрмитаж, у них билеты свои. И программы особые: есть «путевки» в Зимний дворец Петра I, в Меншиковский дворец и в реставрационно-хранительский центр в Старой Деревне, где открывают выставку-событие к 20-летию выхода на экраны фильма Александра Сокурова «Русский ковчег».
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»