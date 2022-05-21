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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест- 2022 с воздуха

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    Четвертый по счёту ЗСД Фонтанка Фест в самом разгаре. Показываем его с необычного ракурса, пролетая над городской транспортной артерией, закрытой на один день для автомобилей.

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    Днём 21 мая на беговые дистанции ЗСД Феста вышли около двух тысяч легкоатлетов. Напомним, что пробежать по ЗСД можно было как дистанцию в 10 км, так и полумарафон — 21,1 км. В этом году трасса для полумарафона проложена в один круг, так что участников ждало особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным станут потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга.

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