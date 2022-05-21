ЗСД Фонтанка Фест- 2022 с воздуха

Четвертый по счёту ЗСД Фонтанка Фест в самом разгаре. Показываем его с необычного ракурса, пролетая над городской транспортной артерией, закрытой на один день для автомобилей.
Днём 21 мая на беговые дистанции ЗСД Феста вышли около двух тысяч легкоатлетов. Напомним, что пробежать по ЗСД можно было как дистанцию в 10 км, так и полумарафон — 21,1 км. В этом году трасса для полумарафона проложена в один круг, так что участников ждало особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным станут потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга.