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    ЗСДфест

    Смотри ЗСД Фонтанка Фест в прямом эфире

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    В IV фестивале спорта и хорошего настроения на Западном скоростном диаметре — ЗСД Фонтанка Фест, организованном городским порталом «Фонтанка.ру» и «МСС», примут участие больше 11 тысячи человек. В этом году фестиваль станет самым высотным полумарафоном в Петербурге, легкоатлеты, как и велосипедисты, преодолеют два вантовых моста и мост через корабельный фарватер выстой 46 метров, смогут насладится уникальными видами на Финский залив и новые доминанты города. Фестиваль пройдет в числе праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

    Прямая трансляция из открытой студии «Фонтанки» начнется в 15:45 и будет доступна на сайте городского портала и в официальной группе ВК издания.

    Мы покажем яркие кадры с трассы центрального участка ЗСД, закрытой на один день для автомобилей, расскажем, чем живет фестивальный городок, и поговорим с героями праздника — бегунами, велосипедистами и организаторами этого красочного городского события.

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