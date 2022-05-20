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    ЗСДфест

    В субботу движение по центральному участку ЗСД будет ограничено

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    В субботу, 21 мая, часть Западного скоростного диаметра будет закрыта для движения автомобилистов. На трассе ЗСД пройдет фестиваль спорта «ЗСД Фонтанка Фест». Почти на целый день будет закрыт центральный участок магистрали, ведущий с севера города на юг.

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    Напоминаем участникам дорожного движения, что 21 мая с 14:00 и до полуночи закрыто движение транспорта по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

    С 14:00 до 00:00 закрыто движение транспорта на всём участке от Богатырского пр. до наб. р. Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский пр.

    Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

    • с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении,

    • с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении.

    С 21:00 до 00:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.

    Точки перекрытий обозначены на интерактивной карте, а также на нашей схеме.

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    На время проведения Фестиваля просим использовать альтернативные маршруты по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и с пониманием отнестись к планируемым перекрытиям.

    Фестиваль ЗСД — уникальное мероприятие, которое проходит лишь раз в году.

    Ждем Вас на ЗСД без автомобиля, в кроссовках или на велосипеде! Это прекрасная возможность увидеть магистраль в новом ракурсе, получить новые эмоции и проверить себя!

    Напоминаем, что ЗСД Фонтанка Фест проходит уже в четвертый раз. Фестиваль организован компанией «Магистраль северной столицы», оператором трассы ЗСД, и городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке администрации Петербурга. Праздник включает в себя легкоатлетические забеги и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В этом году на фестивале ожидается более 10 тысяч участников — бегунов и велосипедистов.

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