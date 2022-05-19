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    «Лукойлу» позволено купить топливный бизнес Shell, но с жесткими условиями

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    1 комментарий

    ФАС России одобрил покупку НК «Лукойл» 99,9% долей в ООО «Шелл нефть».

    Как сообщает «Интерфакс» 19 мая, среди обязательных условий согласования сделки — обязанность «Лукойла» регулярно продавать на бирже определенные объемы нефтепродуктов. Кроме того, «Лукойлу» будет запрещено заключать сделки на бирже в основную торговую сессию, то есть совершать фиктивные продажи «самому себе» не получится.

    Ранее собеседники «Фонтанки» подчеркивали, что речь идет о продаже не каких-то частей бизнеса Shell в России, а всего юрлица — ООО «Шелл нефть». Его выручка по итогам прошлого года составила 135 млрд рублей, а чистая прибыль — 4 миллиарда. В составе бизнеса компании — 411 АЗС по всей стране, завод по розливу машинных масел в Торжке, а также серьезные маркетинговые компетенции.

    О сумме сделки не сообщается, однако ранее эксперты оценивали топливный бизнес Shell в России в 600 млн долларов. Причем, по общему мнению, из-за спешки и общего фона, на котором проходила сделка, итоговая цена могла быть вдвое меньше этого уровня.

    Ранее головная структура Shell заявила о списании со своего баланса как раз 600 млн долларов — это связано именно с «Шелл нефть». В эту сумму входит 358 млн долларов внеоборотных активов компании. В целом Shell уже списала всю балансовую стоимость своих российских проектов на 4 млрд долларов.

    На этой неделе Shell прекратил работу всех своих заправок в РФ. Участники рынка объяснили это необходимостью полного слива всего топлива из резервуаров АЗС в рамках предпродажного аудита. Руководство Shell заявляло, что все 350 действующих штатных сотрудников «Шелл нефть» будут переведены на работу в компанию, которая выступит покупателем заправок.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Лукойл со своим то бизнесом не справляется..нафиг..запорет все..как грится -Бери ношу по себе ,чтоб не падать при ходьбе..
    Подобные приобретенья Лукойл покупает Шелл ..Татнефть покупает Несте..сродни на безрыбье и рак рыба..
    И у Татнефти и у Лукойла на данный момент очень слабый менеджмент..это даже не менеджмент а просты администраторы..поэтому непонятен вообще такой формат сделок..они даже брендом не смогут распорядиться нормально как например татнефть..))
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