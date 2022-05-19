«Лукойлу» позволено купить топливный бизнес Shell, но с жесткими условиями

Как сообщает «Интерфакс» 19 мая, среди обязательных условий согласования сделки — обязанность «Лукойла» регулярно продавать на бирже определенные объемы нефтепродуктов. Кроме того, «Лукойлу» будет запрещено заключать сделки на бирже в основную торговую сессию, то есть совершать фиктивные продажи «самому себе» не получится.

Ранее собеседники «Фонтанки» подчеркивали , что речь идет о продаже не каких-то частей бизнеса Shell в России, а всего юрлица — ООО «Шелл нефть». Его выручка по итогам прошлого года составила 135 млрд рублей, а чистая прибыль — 4 миллиарда. В составе бизнеса компании — 411 АЗС по всей стране, завод по розливу машинных масел в Торжке, а также серьезные маркетинговые компетенции.

О сумме сделки не сообщается, однако ранее эксперты оценивали топливный бизнес Shell в России в 600 млн долларов. Причем, по общему мнению, из-за спешки и общего фона, на котором проходила сделка, итоговая цена могла быть вдвое меньше этого уровня.

Ранее головная структура Shell заявила о списании со своего баланса как раз 600 млн долларов — это связано именно с «Шелл нефть». В эту сумму входит 358 млн долларов внеоборотных активов компании. В целом Shell уже списала всю балансовую стоимость своих российских проектов на 4 млрд долларов.



На этой неделе Shell прекратил работу всех своих заправок в РФ. Участники рынка объяснили это необходимостью полного слива всего топлива из резервуаров АЗС в рамках предпродажного аудита. Руководство Shell заявляло, что все 350 действующих штатных сотрудников «Шелл нефть» будут переведены на работу в компанию, которая выступит покупателем заправок.

