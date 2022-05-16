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    Автозаправки Shell перестали продавать топливо в Петербурге

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    17 комментариев

    Автозаправки Shell в Петербурге перестали продавать топливо. Об этом «Фонтанке» 16 мая сообщили на нескольких АЗС сети.

    При этом кафе и магазины при заправках продолжают работу. В них можно списать бонусы со скидочных карт. Сделать это нужно до 20 мая, сообщили корреспонденту «Фонтанки».

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, то же самое происходит на заправках Shell по всей России. «На станциях, входящих в периметр сделки с ЛУКОЙЛом, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — уточнили там.

    О продаже розничного бизнеса Shell в России стало известно в начале мая. Выручка российского юрлица компании в 2021 году составила 134,6 млрд рублей, чистая прибыль — рекордные за всё время работы в стране 4 млрд рублей. Наиболее вероятным покупателем называли ЛУКОЙЛ. Компании на прошлой неделе подписали соглашение о продаже сети АЗС и бизнеса по производству смазочных материалов в России.

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    Комментарии (17)

    Piter Russo
    Обычный бензин от газпромнефть с присадками от шелл.. разницы с газпромовским G-Drive не ощущал.
    своих не бросаем
    одна из немногих компаний, где заправлялся не переживая, что зальют scheiße.
    Zloi_prohozhiy
    Уже вчера не продавали, заезжал на несколько. И табло с ценами уже не работали. Что интересно, заправщики всё равно бродили вокруг колонок.
    Жаль, 98й мне у них нравился.
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