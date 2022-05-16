Автозаправки Shell перестали продавать топливо в Петербурге

Автозаправки Shell в Петербурге перестали продавать топливо. Об этом «Фонтанке» 16 мая сообщили на нескольких АЗС сети.



При этом кафе и магазины при заправках продолжают работу. В них можно списать бонусы со скидочных карт. Сделать это нужно до 20 мая, сообщили корреспонденту «Фонтанки».



Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, то же самое происходит на заправках Shell по всей России. «На станциях, входящих в периметр сделки с ЛУКОЙЛом, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — уточнили там.

