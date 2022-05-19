Уехавшая из России журналистка Светлана Прокопьева исчезла из перечня экстремистов и террористов

Росфинмониторинг исключил из реестра экстремистов и террористов журналистку Светлану Прокопьеву, попавшую туда три года назад. 19 мая на это обратило внимание издание «Псковская губерния», где работала Светлана.



Прокопьеву в начале 2019 года обвинили в оправдании терроризма по статье, санкции по которой доходят до семи лет лишения свободы. Уголовное преследование началось после её публикации. Летом 2020 года журналистку приговорили к штрафу в полмиллиона, который собрали довольно быстро за счет пожертвований.

