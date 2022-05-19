    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Уехавшая из России журналистка Светлана Прокопьева исчезла из перечня экстремистов и террористов

    736
    5 комментариев

    Росфинмониторинг исключил из реестра экстремистов и террористов журналистку Светлану Прокопьеву, попавшую туда три года назад. 19 мая на это обратило внимание издание «Псковская губерния», где работала Светлана.

    Прокопьеву в начале 2019 года обвинили в оправдании терроризма по статье, санкции по которой доходят до семи лет лишения свободы. Уголовное преследование началось после её публикации. Летом 2020 года журналистку приговорили к штрафу в полмиллиона, который собрали довольно быстро за счет пожертвований.

    В марте 2022 года Светлана Прокопьева покинула Россию. Этому предшествовали обыски у псковских политиков, активистов и журналистов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Kot Piter
    А какое отношение имеет Росфинмониторинг к экстремистам и террористам? 🤔
    Денеб
    Хотим - объявим....Хотим - исключим......Закон, что дышло, как в народе говорят......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close