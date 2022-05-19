Песков не согласился с Клишасом по поводу «провала импортозамещения» в России

В Кремле не разделяют мнение, что реализация программы импортозамещения в России провалена. В настоящий момент по этому вопросу ведётся напряжённая работа, заявил журналистам 19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Говорить о том, что всё провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живём и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, всё равно ведётся напряжённая работа, и не признавать это нельзя», — цитирует Пескова ТАСС.

