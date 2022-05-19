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    Экономика и санкции

    Песков не согласился с Клишасом по поводу «провала импортозамещения» в России

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    8 комментариев

    В Кремле не разделяют мнение, что реализация программы импортозамещения в России провалена. В настоящий момент по этому вопросу ведётся напряжённая работа, заявил журналистам 19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Говорить о том, что всё провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живём и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, всё равно ведётся напряжённая работа, и не признавать это нельзя», — цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что, по его мнению, «нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что ещё многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учётом тех условий, в которых мы существуем».

    Напомним, ранее член Совета Федерации Андрей Клишас выступил с заявлением, что программа импортозамещения в России провалена полностью. «Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего», — констатировал сенатор.

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    Комментарии (8)

    Kot Piter
    "Ведётся напряжённая работа" исключительно для получения ненапряжной зарплаты!
    Вот если, по результатам этой "напряжённой работы", зарплату начнут возвращать "взад", то и работа, возможно, станет реальной, а не на бумаге.
    А13579
    Если бы над этим вопросом 8 лет работали планомерно, то не надо было бы «в настоящий момент» работать «напряжённо».
    dragvs
    В любом случае любо посмотреть как они начали цапаться и спорить друг с другом. Когда прижало всеобщий одобрямс начал заканчиваться.
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