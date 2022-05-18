В Петербурге смягчают наказание за несущественные ошибки в декларациях муниципалов

В Петербурге смягчается закон о местном самоуправлении. Новелла убирает неизбежность наказания муниципальным депутатам и избираемым сотрудникам местного самоуправления за недочеты в декларациях, если они были признаны несущественными. Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая приняло инициативу в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».

В настоящее время статья 31 городского закона об организации местного самоуправления диктует, что к депутату или выборному лицу местного самоуправления, который допустил в своей декларации несущественные неточности или предоставил неполные сведения (что также было признано несущественным), применяется ряд мер ответственности. Наказание разнится от предупреждения до запрета исполнять полномочия на постоянной основе до истечения срока мандата. Новелла отменяет обязательный характер наказания, заменяя слово «применяется» фразой «могут быть применены».

«Конечно, это шаг в правильно направлении, когда появляется возможность неимперативного реагирования на нарушения нормы. Но остается вопрос, связанный с критериями, что является существенными или несущественными нарушениями? В результате даже при принятии этого закона получится так, что муниципальный депутат может быть лишен занимаемой должности на основании мотивированного какими-нибудь, возможно, политическими, возможно, субъективными факторами, но не факторами, которые закреплены в законе», — заметил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Депутат добавил, что в законе остается «дырка» и сохраняется возможность политического давления на муниципальных депутатов.

Фракция «Справедливой России — Патриотов — За правду» заявила, что будет голосовать против законопроекта. Замглавы фракции Андрей Алескеров пояснил: такие решение принято, так как до сих пор нигде не прописано, какие именно недочеты являются существенными и несущественными.



Напомним, что осенью 2020 года в Петербурге началась «чистка» независимых или оппозиционных муниципальных депутатов. По итогам проверки их деклараций были найдены недочеты, которые, по мнению Смольного, «не могут быть признаны несущественными». Причем в ряде случаев, например, с Анной Каруличевой из «Невского округа», ее коллеги по представлению губернатора лишили народную избранницу мандата, хотя ни сама Каруличева, ни другие члены совета не знали, какие недочеты были допущены в декларации. В случае со Светланой Уткиной из «Финляндского округа» депутата лишили мандата из-за несуществующего счета в банке и незадекларированных 700 рублей.

