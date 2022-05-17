    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    6 м/с, сев

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.44eur65.82
    Ситуация на «Азовстали»Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

    1388
    11 комментариев

    Депутаты парламента Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Как сообщает 17 мая издание Yle, «за» проголосовали 188 человек, «против» высказались всего восемь, а еще трое отсутствовали.

    «Голосование состоялось по причине того, что депутат Союза левых сил Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев», — пишет Yle.

    Ожидается, что официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО во вторник примет госсовет совместно с президентом страны.

    По данным Белого дома, 19 мая президент США Джо Байден примет у себя премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения вопроса присоединения их стран к НАТО.

    15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что его страна приняла решение вступить в блок НАТО. Дебаты по этому вопросу в финском парламенте длились более 14 часов. Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в альянс и подписала соответствующую заявку. Впрочем, пока что против присоединения этих стран к альянсу выступает Турция.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    KJB
    И что? Всё пропало? Или как надо реагировать на новость, которая давно не новость ?
    т. Солнышков
    Решительно не понимаю! Зачем эти финны и шведы так в стремятся в агрессивный блок НАТО? Им же на чистом русском языке очень хорошие люди сказали, что никто на них нападать не собирается, даже мыслей таких ни у кого нет, честно-честно. Ну ведь не станут эти хорошие люди врать-то! Так что зачем? Это русофобия, не иначе.
    КДмитрий
    Срочно перекрыть все поставки энергоресурсов.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close