Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Депутаты парламента Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Как сообщает 17 мая издание Yle, «за» проголосовали 188 человек, «против» высказались всего восемь, а еще трое отсутствовали.
«Голосование состоялось по причине того, что депутат Союза левых сил Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев», — пишет Yle.
Ожидается, что официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО во вторник примет госсовет совместно с президентом страны.
По данным Белого дома, 19 мая президент США Джо Байден примет у себя премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения вопроса присоединения их стран к НАТО.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что его страна приняла решение вступить в блок НАТО. Дебаты по этому вопросу в финском парламенте длились более 14 часов. Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в альянс и подписала соответствующую заявку. Впрочем, пока что против присоединения этих стран к альянсу выступает Турция.