Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Депутаты парламента Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Как сообщает 17 мая издание Yle, «за» проголосовали 188 человек, «против» высказались всего восемь, а еще трое отсутствовали.



«Голосование состоялось по причине того, что депутат Союза левых сил Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев», — пишет Yle.

