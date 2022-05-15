На «Евровидении» победила Украина

В итальянском Турине в ночь на 15 мая завершился конкурс песни «Евровидение». Победителем, как и предсказывали букмекеры, стала Украина (перед началом первого полуфинала вероятность победы музыкантов из этой страны оценивалась в 49%).

Профессиональные жюри разных стран в совокупности поставили на первые строчки Великобританию, Швецию и Испанию. Украина шла за ними. Однако после учета голосов телезрителей картина, традиционно, резко поменялась — украинский коллектив получил самую большую сумму голосов от телезрителей за ход всего голосования — 439 баллов.



В конечном итоге музыканты этой страны набрали 631 балл — это второй результат в истории «Евровидения» после победы португальского артиста Сальвадора Собрала в 2017 году.



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