На «Евровидении» победила Украина

В итальянском Турине в ночь на 15 мая завершился конкурс песни «Евровидение». Победителем, как и предсказывали букмекеры, стала Украина (перед началом первого полуфинала вероятность победы музыкантов из этой страны оценивалась в 49%).
Профессиональные жюри разных стран в совокупности поставили на первые строчки Великобританию, Швецию и Испанию. Украина шла за ними. Однако после учета голосов телезрителей картина, традиционно, резко поменялась — украинский коллектив получил самую большую сумму голосов от телезрителей за ход всего голосования — 439 баллов.
В конечном итоге музыканты этой страны набрали 631 балл — это второй результат в истории «Евровидения» после победы португальского артиста Сальвадора Собрала в 2017 году.
Украину представлял коллектив Kalush Orchestra с песней Stephania. По завершении своего выступления в финале артисты призвали слушателей помочь их стране «прямо сейчас» – притом, что на «Евровидении» политика запрещена.
Среди участников финального концерта были, традиционно, победители прошлого конкурса, – итальянская группа Måneskin, которая представила в том числе фрагмент новой песни, а также первая победительница «Евровидения» от Италии, выступавшая в 1964 году, – Джильола Чинкветти.
Напомним, Россия была отстранена от «Евровидения», включая запрет на голосование для слушателей, еще в первые дни военной спецоперации в Украине.