В Италии началось «Евровидение». В первом полуфинале — украинцы и молдавские Zdob şi Zdub

В 22.00 по московскому времени в итальянском Турине начнется первый полуфинал конкурса песни «Евровидение». Изначально предполагалось, что именно сегодня должен выступать представитель от России, однако, об отстранении страны от участия было заявлено еще в первые же дни спецоперации. Не смогут россияне и голосовать за участников от других стран.
При этом известные отечественному слушателю имена на конкурсе будут. В первом же полуфинале Молдавию представят популярные в свое время в России Zdob şi Zdub, выступающие с Advahov Brothers. А во втором полуфинале выступают финны The Rasmus.
Украину в конкурсе представляют Kalush Orchestra с песней Stephania. Группа попала на «Евровидение» после того, как с него снялась победительница национального отбора в стране Алина Паш из-за скандала вокруг ее выступлений в Крыму, состоявшихся еще в 2015 году.
За несколько минут до начала конкурса букмекеры оценивали шансы украинских участников в 49%. Ближайшие преследователи — итальянцы — имеют только 15% вероятности на победу. На третьем месте — Великобритания с 9%. В первом полуфинале украинцы выступают под шестым порядковым номером.
Трансляция «Евровидения» на российском телевидении осуществляться не будет, однако традиционно его показывают в прямом эфире на канале конкурса на YouTube. Второй полуфинал конкурса пройдет 12 мая, а 14 мая состоится финал.