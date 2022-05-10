В Италии началось «Евровидение». В первом полуфинале — украинцы и молдавские Zdob şi Zdub

В 22.00 по московскому времени в итальянском Турине начнется первый полуфинал конкурса песни «Евровидение». Изначально предполагалось, что именно сегодня должен выступать представитель от России, однако, об отстранении страны от участия было заявлено еще в первые же дни спецоперации. Не смогут россияне и голосовать за участников от других стран.



При этом известные отечественному слушателю имена на конкурсе будут. В первом же полуфинале Молдавию представят популярные в свое время в России Zdob şi Zdub, выступающие с Advahov Brothers. А во втором полуфинале выступают финны The Rasmus.