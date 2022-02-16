«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории». Победительница украинского отбора на «Евровидение» снялась с него из-за травли

Украинская певица Алина Паш, выигравшая национальный отбор на конкурс песни «Евровидение», 16 февраля объявила о своем отказе представлять страну. Пост об этом она опубликовала в своем «Инстаграме» на украинском языке.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории, — призналась она. — С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидения». К сожалению. Мне очень жаль».
Артистка заявила, что она соблюдает законы Украины и старается нести традиции и ценности своей страны в мир.
«Я артистка, а не политик, — написала Алина Паш. — У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировке, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины».
Скандал вокруг Алины Паш начался после того, как на родине ее обвинили в незаконном проезде на территорию Крыма в 2015 году: один из активистов заявил, что артистка туда въехала из России, хотя сама девушка уверяла, что попала туда из Херсонской области. Справку о законном пересечении границы, которую якобы Паш выдала погранслужба Украины, пресс-секретарь ведомства назвал нелегитимной.
Позднее певица рассказала, что начала собственное расследование о том, была ли справка, показанная ей ее менеджментом, реальной, и объявила о разрыве деловых отношений со своим директором.
Международный конкурс песни «Евровидение» пройдет в Турине в мае: 10-го и 12-го назначены полуфиналы, 14-го — финал. Победу Италии в прошлом году принесла группа Måneskin. Она собиралась приехать в рамках тура в Петербург, однако была вынуждена отменить визит из-за пандемии.