«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории». Победительница украинского отбора на «Евровидение» снялась с него из-за травли

Украинская певица Алина Паш, выигравшая национальный отбор на конкурс песни «Евровидение», 16 февраля объявила о своем отказе представлять страну. Пост об этом она опубликовала в своем «Инстаграме» на украинском языке.



«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории, — призналась она. — С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидения». К сожалению. Мне очень жаль».



Артистка заявила, что она соблюдает законы Украины и старается нести традиции и ценности своей страны в мир.

