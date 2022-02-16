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«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории». Победительница украинского отбора на «Евровидение» снялась с него из-за травли

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Украинская певица Алина Паш, выигравшая национальный отбор на конкурс песни «Евровидение», 16 февраля объявила о своем отказе представлять страну. Пост об этом она опубликовала в своем «Инстаграме» на украинском языке.

«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории, — призналась она. — С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидения». К сожалению. Мне очень жаль».

Артистка заявила, что она соблюдает законы Украины и старается нести традиции и ценности своей страны в мир.

«Я артистка, а не политик, — написала Алина Паш. — У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировке, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины».

Скандал вокруг Алины Паш начался после того, как на родине ее обвинили в незаконном проезде на территорию Крыма в 2015 году: один из активистов заявил, что артистка туда въехала из России, хотя сама девушка уверяла, что попала туда из Херсонской области. Справку о законном пересечении границы, которую якобы Паш выдала погранслужба Украины, пресс-секретарь ведомства назвал нелегитимной.

Позднее певица рассказала, что начала собственное расследование о том, была ли справка, показанная ей ее менеджментом, реальной, и объявила о разрыве деловых отношений со своим директором.

Международный конкурс песни «Евровидение» пройдет в Турине в мае: 10-го и 12-го назначены полуфиналы, 14-го — финал. Победу Италии в прошлом году принесла группа Måneskin. Она собиралась приехать в рамках тура в Петербург, однако была вынуждена отменить визит из-за пандемии.

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Комментарии (5)

E .SladkiBubalehhh
Кто эту какашку вообще сморит ?)) 🦙💩
Денеб
Увы.... «Евровидение» уже не то.......
Karl_Ivanovich
По фиг
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