    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 3

    7 м/с, зап

    753мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения»

    2545
    11 комментариев

    Россия не только не участвует в «Евровидении», которое стартует 10 мая в Турине, — ее жители не смогут голосовать за выступающих из других стран. Об этом 3 мая заявили организаторы музыкального конкурса.

    «Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — рассказал исполнительный продюсер «Евровидения» Клаудио Фазуло (цитата по РИА Новости).

    О том, что Россию отстраняют от участия в «Евровидении», стало известно 25 февраля. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса», — заявили организаторы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    SKP(тм)
    Чем меньше голосований, тем лучше!
    Не наше дело что-то выбирать.
    SovietPofigist
    Как теперь мне жить?
    Михаил Петров-Водкин
    Эта штука сильнее, чем ̶«̶Ф̶а̶у̶с̶т̶»̶ ̶Г̶е̶т̶е̶ конфискация ЗВР.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close