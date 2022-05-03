Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения»

Россия не только не участвует в «Евровидении», которое стартует 10 мая в Турине, — ее жители не смогут голосовать за выступающих из других стран. Об этом 3 мая заявили организаторы музыкального конкурса.



«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — рассказал исполнительный продюсер «Евровидения» Клаудио Фазуло (цитата по РИА Новости).



О том, что Россию отстраняют от участия в «Евровидении», стало известно 25 февраля. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса», — заявили организаторы.

