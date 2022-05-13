На радость страждущим. В Пулково вновь открыли курилку

В Пулково вновь начала работу курительная комната. Долгожданное «убежище» для любителей подымить в пятницу, 13 мая, разыскал в петербургском аэропорту читатель «Фонтанки», приславший в редакцию фото.

В пресс-службе оператора Пулково — компании «Воздушные ворота Северной столицы» — информацию о возобновлении работы курилки подтвердили. Её разместили в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов. Комната для курения расположена на третьем этаже во дворике ресторана BUD «Бургер», пояснили в ВВСС.



В компании также уточнили, что проект реализован в соответствии со всеми нормами и требованиями, предъявляемыми к курительным комнатам, оборудован мощной вентиляционной системой, системой оповещения пожарной безопасности.

