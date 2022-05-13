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    На радость страждущим. В Пулково вновь открыли курилку

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    9 комментариев

    В Пулково вновь начала работу курительная комната. Долгожданное «убежище» для любителей подымить в пятницу, 13 мая, разыскал в петербургском аэропорту читатель «Фонтанки», приславший в редакцию фото.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе оператора Пулково — компании «Воздушные ворота Северной столицы» — информацию о возобновлении работы курилки подтвердили. Её разместили в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов. Комната для курения расположена на третьем этаже во дворике ресторана BUD «Бургер», пояснили в ВВСС.

    В компании также уточнили, что проект реализован в соответствии со всеми нормами и требованиями, предъявляемыми к курительным комнатам, оборудован мощной вентиляционной системой, системой оповещения пожарной безопасности.

    Напомним, что о возвращении курительной комнаты в Пулково заявлялось неоднократно. Но её появление было отложено из-за пандемии. Курилки из аэропорта Петербурга исчезли в 2013 году вместе со вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019-го Владимир Путин подписал закон, которым вернул возможность подышать никотином в аэропортах.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (9)

    angel of death
    давно такое пора ввести повсеместно - только плакато от МинЗдрава я чё-та не вижу - фотографии с пачек устрашающие - про гнилые лёгкие, выпадающие зубы, импотенцию и прочее =)))
    VKuser49193372
    Курите на здоровье, люди добрые
    Laska77
    ну хоть что-то доброе для людей! А то приходилось у входа накуриваться как паук :)))
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