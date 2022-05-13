Телефонные мошенники похитили более миллиона у замглавы ФНС России

Телефонные мошенники под видом сотрудников Сбербанка и Цетробанка похитили 1,2 млн рублей у заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Светланы Бондарчук. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 13 мая, сообщает ТАСС.



«Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ и под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей», — уточняется в сообщении.

