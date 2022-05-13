    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    7 м/с, зап

    749мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Телефонные мошенники похитили более миллиона у замглавы ФНС России

    6208
    27 комментариев

    Телефонные мошенники под видом сотрудников Сбербанка и Цетробанка похитили 1,2 млн рублей у заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Светланы Бондарчук. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 13 мая, сообщает ТАСС.

    «Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ и под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей», — уточняется в сообщении.

    По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

    Согласно данным из открытых источников, Бондарчук занимает должность замглавы ФНС России с 2011 года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (27)

    Rzdmmm
    И не стыдно писать заявление? и афишировать это всё?
    ToriGarri
    Почему нельзя было перезвонить в Сбербанк ??
    Дядя Бо
    Блондинка, это диагноз, в данном случае.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close