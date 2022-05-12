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    Петербуржец два года прятал дочь от матери на съемной квартире. Ребенок не ходил в школу

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    Петербурженка два года искала свою дочь, которую прятал бывший муж. Мужчина не согласился с решением суда, оставившим девочку с матерью, и забрал ребенка. Скрываться помогала бабушка.

    Подробности 12 мая сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 47-летнего мужчины, который в марте 2020 года отказался расставаться с ребенком и пропал. В апреле 2021 года было заведено разыскное дело.

    Судебные приставы вместе с коллегами из Ленинградской области нашли беглецов в Луге. Девочка, которой скоро исполнится 8 лет, сидела запертая на ключ в комнате съемной квартиры. На пути у судебных исполнителей попыталась встать бабушка.

    Отец позже пояснил, что дочь в течение двух лет не посещала ни детского сада, ни школы, а гуляла вместе с ним в малолюдных местах, чтобы не привлекать внимания.

    В настоящее время девочка проживает со своей матерью. Решение суда исполнено, разыскное дело прекращено.

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