Петербуржец два года прятал дочь от матери на съемной квартире. Ребенок не ходил в школу

Петербурженка два года искала свою дочь, которую прятал бывший муж. Мужчина не согласился с решением суда, оставившим девочку с матерью, и забрал ребенка. Скрываться помогала бабушка.

Подробности 12 мая сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 47-летнего мужчины, который в марте 2020 года отказался расставаться с ребенком и пропал. В апреле 2021 года было заведено разыскное дело.

Судебные приставы вместе с коллегами из Ленинградской области нашли беглецов в Луге. Девочка, которой скоро исполнится 8 лет, сидела запертая на ключ в комнате съемной квартиры. На пути у судебных исполнителей попыталась встать бабушка.