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    Холеры в Петербурге не видели с 1992 года: Роспотребнадзор — о болезни, которую подозревают у беженцев с Украины

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    3 комментария

    Профилактическими мероприятиями по подготовке к возможному завозу холеры в Петербург будет руководить региональное управление Роспотребнадзора. Все вопросы по ним 12 мая городской комитет по здравоохранению переадресовывает туда.

    Ведомство выпустило в мае подробную памятку о холере и симптомах этого опасного инфекционного заболевания. Из неё следует, что к заражению холерой восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. И при отсутствии лечения она может за несколько часов приводить к смерти. При этом в Петербурге с 1992 года случаев заболевания холерой не зарегистрировано.

    Фото: Роспотребнадзор
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    Заболеть можно, в том числе, при контакте с человеком, больным холерой, через предметы быта — посуду, полотенце, постельное белье и прочее. Наибольшему риску, согласно памятке, подвержены лица, выезжающие в страны, неблагополучные по холере. Украина среди них не указана.

    С момента заражения до появления первых признаков заболевания может проходить от 2–10 часов до 5 суток. При легком течении жидкий стул и рвота могут быть однократными. При среднетяжелом стул становится все более частым — от 15–20 раз в сутки. Нарастает обезвоживание организма. Появляются судороги отдельных групп мышц. Жалобы больных на сухость во рту, жажду, недомогание, слабость. В тяжелых случаях больные жалуются на выраженную слабость, неутолимую жажду, у них наступает обезвоживание.

    Поэтому при появлении симптомов нарушения работы желудочно-кишечного тракта, при подозрениях на холеру важно незамедлительно вызвать скорую помощь.

    Накануне глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец заявил, что беженцы, прибывающие в Петербург с Украины, относятся к категории риска по холере, и городские власти хотят на этой неделе начать мероприятия по подготовке к вероятному заносу опасного заболевания.

    Петербург в последние месяцы стал перевалочной базой для многих беженцев из Украины, которые целыми семьями транзитом едут в Европу. В этом им активно помогают петербуржцы, которые встречают, кормят и возят их. Репортаж с границы России и Эстонии, где корреспондент «Фонтанки» провел много часов на проверках с беженцами, — читайте здесь.

    Фото: Роспотребнадзор

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Ну хоть чумы от крыс потребнадзоре не планирует. И на том спасибо.
    252674901
    А чего же беженцы не остаются в "гостеприимной России", а прутся в Гейропу?
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