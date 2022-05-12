Холеры в Петербурге не видели с 1992 года: Роспотребнадзор — о болезни, которую подозревают у беженцев с Украины

Профилактическими мероприятиями по подготовке к возможному завозу холеры в Петербург будет руководить региональное управление Роспотребнадзора. Все вопросы по ним 12 мая городской комитет по здравоохранению переадресовывает туда.

Ведомство выпустило в мае подробную памятку о холере и симптомах этого опасного инфекционного заболевания. Из неё следует, что к заражению холерой восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. И при отсутствии лечения она может за несколько часов приводить к смерти. При этом в Петербурге с 1992 года случаев заболевания холерой не зарегистрировано.

Заболеть можно, в том числе, при контакте с человеком, больным холерой, через предметы быта — посуду, полотенце, постельное белье и прочее. Наибольшему риску, согласно памятке, подвержены лица, выезжающие в страны, неблагополучные по холере. Украина среди них не указана.

С момента заражения до появления первых признаков заболевания может проходить от 2–10 часов до 5 суток. При легком течении жидкий стул и рвота могут быть однократными. При среднетяжелом стул становится все более частым — от 15–20 раз в сутки. Нарастает обезвоживание организма. Появляются судороги отдельных групп мышц. Жалобы больных на сухость во рту, жажду, недомогание, слабость. В тяжелых случаях больные жалуются на выраженную слабость, неутолимую жажду, у них наступает обезвоживание.



Поэтому при появлении симптомов нарушения работы желудочно-кишечного тракта, при подозрениях на холеру важно незамедлительно вызвать скорую помощь.



Накануне глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец заявил, что беженцы, прибывающие в Петербург с Украины, относятся к категории риска по холере, и городские власти хотят на этой неделе начать мероприятия по подготовке к вероятному заносу опасного заболевания.



Петербург в последние месяцы стал перевалочной базой для многих беженцев из Украины, которые целыми семьями транзитом едут в Европу. В этом им активно помогают петербуржцы, которые встречают, кормят и возят их. Репортаж с границы России и Эстонии, где корреспондент «Фонтанки» провел много часов на проверках с беженцами, — читайте здесь.

