Путин призвал использовать опыт «адресных действий» по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижать риски для экономики, в том числе опираясь на опыт «адресных действий» в условиях пандемии.
«Так, внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объём денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике, и такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020–2021 годов», — сказал он 12 мая на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства призвал поддержать потребительский спрос и увеличить возможности бизнеса и регионов страны с целью обеспечения роста доходов россиян. Он напомнил, что ряд решений на этот счёт уже приняты, в том числе речь идет о новых выплатах на детей.
По словам Путина, Россия «уверенно справляется с внешними вызовами». Инфляция постепенно замедляется, в апреле её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, а недельный прирост уже опустился до 0,1 процента. «Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», — отметил он. Помимо этого укрепляется национальная валюта. Президент почеркнул, что рубль в этом году «демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира». Профицит консолидированного бюджета за январь–апрель, по данным главы государства, составил 2,7 триллиона рублей, несмотря на рост расходов.