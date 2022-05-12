Путин призвал использовать опыт «адресных действий» по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижать риски для экономики, в том числе опираясь на опыт «адресных действий» в условиях пандемии.



«Так, внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объём денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике, и такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020–2021 годов», — сказал он 12 мая на совещании по экономическим вопросам.

