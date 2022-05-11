В России начинаются новые выплаты на детей. Родители получат сразу за апрель и май

Новые ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет начали выплачивать россиянам с 11 мая. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.



По его словам, на сегодняшний день поступило уже более 2,5 млн заявок на выплаты для 3,5 млн детей. Средства будут доставляться Почтой России или перечисляться на банковские карты родителям.



«В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка», — отметили в правительстве.

