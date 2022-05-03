В мае начинают платить пособие на школьников: кто его сможет получить

Сумма пособия будет зависеть от того, насколько трудная ситуация у конкретной семьи Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





В мае семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно начнут получать новые выплаты от государства. Прежде на детей этого возраста платили пособие только одиноким родителям, теперь деньги смогут получить все семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Один из критериев такой ситуации — доход ниже прожиточного минимума, но это не единственное условие для назначения пособия. Разбираемся, кому и в каком размере положены выплаты.

Кто получит деньги? Как уже говорилось выше, критериев нуждаемости несколько. При назначении пособия учитывают уровень доходов семьи, имущество, банковские вклады — полный список можно найти в этом материале. Кроме того, применяется так называемое правило нулевого дохода: все взрослые члены семьи должны хоть что-то зарабатывать. Не иметь трудового дохода можно только по уважительной причине, полный перечень таких причин можно найти здесь.

Каким должен быть доход семьи? В среднем по России прожиточный минимум на душу населения на сегодняшний день — 12 654 рубля, но в каждом регионе он будет отличаться (узнать актуальную для вас сумму можно на сайте Пенсионного фонда). Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Если на каждого придется меньше регионального ПМ — этому критерию семья соответствует. Сколько платят? Размер пособия будет дифференцированным: в зависимости от дохода семьи будут получать 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка, который отличается от общего, но также может меняться в зависимости от региона. В среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 12 274 рубля, то есть базовый размер пособия будет 6137 рублей. Если даже с этими деньгами доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. Аналогичным образом назначают пособия на детей от 3 до 7 лет.

Одинокие родители будут получать оба пособия? Нет, придется выбрать. Одинокие родители, которые уже получают пособие на детей этого возраста, смогут перейти на новую выплату или продолжить получать прежнее пособие до конца срока назначения (его оформляют на год). Как оформить пособие? Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в отделениях Пенсионного фонда или МФЦ. Вам понадобятся паспорт и документы детей, справки о доходах собирать не нужно — этим ПФР займется самостоятельно. Впрочем, из этого правила есть исключения. — Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения, — объяснили в Пенсионном фонде.

Когда первые выплаты? Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней, срок перечисления средств — до 5 рабочих дней. Для получения пособия понадобится карта «Мир». Если у вас ее еще нет, то в этом материале можете почитать, как ее оформить.