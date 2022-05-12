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    Музеи

    В Эрмитаж будут пускать бесплатно два дня. Но между ними есть разница

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    4 комментария

    Государственный Эрмитаж 12 мая напомнил о бесплатных днях, которые проводит в этом месяце.

    В частности, полюбоваться шедеврами бесплатно можно будет в Международный день музеев — 18 мая. Двери будут открыты для всех категорий посетителей — но по специальным бесплатным билетам, бронирование которых откроется 15 мая на сайте в разделе «День музеев». Дают не более четырех билетов «в одни руки». В том числе в Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода.

    Второй бесплатный день проведут 19 мая, но он (как и каждый третий четверг месяца) будет для льготных категорий граждан — детей до 18 лет, студентов, аспирантов, многодетных семей. Им также нужно заранее забронировать билеты на сайте в разделе «Бесплатный день для льготных посетителей», а в день посещения в кассе обменять электронный заказ на бесплатный входной билет, предъявив документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.

    Также в музее напоминают, что особая цена для студентов и пенсионеров действует в любой день, а в Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода пройти бесплатно они могут всегда.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    и что они нового могут показать в отличии от предыдущих лет на фоне санкций? =/
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