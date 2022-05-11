РПЦ попросила Смольный передать в собственность пять зданий на Васильевском острове

Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась в комитет имущественных отношений с просьбой безвозмездно передать в собственность пять зданий на Камской улице рядом с входом на Смоленское кладбище. Информация опубликована на сайте комитета.

Речь идет о нежилых зданиях по адресам: литера Б дома № 16, литера В дома № 18, литера Г дома № 20, литера Д дома № 22 и литера Е дома № 24. Заявление подписано митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.

В документе говорится, что дома № 16, 18, 20 и 22 были возведены в период с 1883 по 1900 год и принадлежали церкви Смоленской иконы Божией Матери. В настоящее время здания находятся в безвозмездном пользовании РПЦ.

Все здания являются памятниками федерального значения. В настоящее время в них располагаются паломническая гостиница, воскресная школа Смоленского храма, Музей святой Ксении Блаженной и трапезная.