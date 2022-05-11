Подпирать лицо руками и еще 4 незаметные привычки из детства, от которых мы быстрее стареем

Признайтесь, вы тоже так делаете Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





В начале своей жизни ребенок всегда прислушивается к значимым взрослым. Если эти взрослые — люди старой закалки, они могут навязывать детям несколько устаревшие убеждения. Например, «толстый = некрасивый», «богатый = нечестный», «думает о себе = эгоист» и еще огромное количество других стереотипов. Эти убеждения, как и передающиеся из поколения в поколения вредные привычки, могут стать причинами проблем со здоровьем — психическим и физическим. О том, от каких действий и мыслей стоит отучить ребенка во избежание появления у него серьезных проблем со здоровьем в будущем, рассказала Wday.ru эксперт по омоложению Наталья Соколова.



Наталья Соколова — основатель «Школы естественного омоложения», автор 7 методик для восстановления красоты лица и тела, член Российской Ассоциации Народной Медицины (НАНМ), руководитель аккредитованного Центра обучения от НАНМ. Неправильная осанка Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал в свой адрес фразу «держи спину ровно», а через какое-то время снова усаживался в позу креветки. Недостаток культуры заботы о себе, которая должна формироваться с детства и исходить в первую очередь от родителей, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. — Так, например, если вовремя не приучить ребенка держать осанку, в будущем это может привести к искривлению позвоночника и, как следствие, к неравномерной нагрузке на него, сопровождающейся болями в спине, плечах и пояснице. Мало кто знает, что проблемы с позвоночником также могут негативно влиять на положение головы и челюсти, что также причиняет серьезный дискомфорт, — рассказывает эксперт. Недостаток движения в течение дня «Раньше всё было по-другому», — самая популярная фраза, которую можно услышать от наших дедушек и бабушек. И действительно, если посмотреть на нынешних детей, вряд ли мы увидим их бегающими во дворе и играющими в прятки. Скорее всего, они будут сидеть с планшетами, смотря мультфильмы или играя в игры. При этом малышня управляется с гаджетами лучше, чем многие взрослые.

— От сидячего образа жизни ребенка страдают не только родители. Привычка подростков проводить большую часть времени неподвижно может привести к серьезным проблемам с лишним весом и суставами, искривлению позвоночника, ухудшению зрения. Если с ранних лет не приучить малыша к активному образу жизни, то впоследствии нехватка физической нагрузки поспособствует тому, что мышцы потеряют тонус, а это, в свою очередь, может ускорить процесс старения, — рассказывает Наталья. Привычка подпирать лицо руками По опыту эксперта, эта привычка часто формируется у школьников. Если ваш ребенок любит подпирать подбородок руками, стоит объяснить ему, что это может негативно сказаться на состоянии кожи лица. Если вовремя не избавиться от пагубного пристрастия, можно ускорить появление первых морщин и преждевременной обвислости на уровне костей черепа и жевательной мускулатуры, что приведет к формированию асимметрии. Сидеть, закинув ногу на ногу У этой позы есть только один плюс — удобство. Минусов же гораздо больше: варикоз, целлюлит, искривление положения таза, отечность, гинекологические проблемы и многое другое. Всё это происходит из-за пережимания промежности. Когда мы сидим, закинув ногу на ногу, у нас нарушается нормальный отток лимфы и венозной крови из нижней половины тела, иннервация (обеспечение органов и тканей нервными клетками. — Прим. ред.) не работает должным образом, тазовое дно смещается, что ведет к застойным процессам в организме. Причем такая поза опасна и для мужчин: у них может нарушиться репродуктивная функция и начнутся проблемы с простатой.

Не выражать свои эмоции «Терпи, казак, атаманом станешь», — говорили многим из нас в детстве, когда брали кровь из пальца, мазали зеленкой расшибленную коленку или заставляли делать ненавистную домашку по химии. Привычка терпеть — один из самых незаметных, но в то же время пагубно влияющих на ребенка факторов.

Некоторые родители с ранних лет учат детей не плакать, когда больно и страшно, и часто пытаются пристыдить малышей за любое проявление эмоций. Глушить в себе переживания — неправильно и даже вредно. Любые, в том числе и негативные, эмоции важно проживать.

Фразы из серии «мальчики не плачут» могут привести не только к психологическим проблемам, которые в более зрелом возрасте порой приходится решать со специалистом, но и к психосоматическим заболеваниям. Когда мы сдерживаем эмоции, страдает диафрагма, находятся в напряжении жевательные суставы, формируется сутулость. Кроме того, человек перестает ценить себя и заботиться о своем ментальном и физическом здоровье, а это тоже верный путь к преждевременному старению.

Питание и преждевременная старость Доказано, что неправильное питание или диета могут также спровоцировать процесс старения организма. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм. Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо объясняет: когда кислот становится очень много, то происходит закисление внутренней среды организма, начинается хроническое воспаление в тканях. Эти процессы являются главными причинами старения. Происходит это следующим образом. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки начинают снижаться. Клетка гибнет или снижается функциональность ее работы. В разрезе всего организма дисфункция клетки означает старение организма. Врач перечислила группы продуктов и назвала пищевые привычки, которые ведут к старению. Первыми в список попали простые углеводы и избыточное потребление фруктов.