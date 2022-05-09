    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    6 м/с, зап

    770мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Особый восторг зрителей». В России есть город, где воздушная часть парада всё-таки прошла

    8034
    7 комментариев

    В число городов, где отменили воздушную часть парада Победы, вошли Ростов-на-Дону и Калининград. Но есть и исключение из этого списка. В Нижнем Новгороде авиация принимала участие в параде.

    Воздушную часть парада Победы отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, а в Калининграде — из-за сложных метеоусловий, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЮВО и Балтийский флот.

    В Нижнем Новгороде в военном параде участвовали бронетехника, речные суда и самолёты. Притом что погода в городе была пасмурная.

    «Особый восторг зрителей вызвала авиационная часть парада. Над головами зрителей пролетели Миг-29 и Ил -76», — рассказывает РИА.

    Воздушную часть парада, напомним, отменили в Москве, Петербурге и других городах. Причина везде называется одна и та же — погода.

    В Петербурге парад Победы прошёл на Дворцовой площади. Смотрите на «Фонтанке» лучшие кадры. Движение в центре города закрыто. Дворцовая опустела. Смотрите, как горожане гуляют после парада.

    Как в Петербурге мероприятия в связи с празднованием Дня Победы меняют режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Антител
    На видео пролетел один самолёт? А если не наш...
    French
    Не летали , что бы кто то в камикадзе не сыграл.., реальное решение по безопастности
    Капитан Очевидность2
    "Особый восторг зрителей...
    Нижнем Новгороде авиация принимала участие в параде."

    Да ладно, какой же это восторг? Вот если бы украинская авиация, вертолёты например, приняли бы "участие" - вот это были бы эмоции так эмоции у зрителей.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close