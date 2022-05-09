«Особый восторг зрителей». В России есть город, где воздушная часть парада всё-таки прошла

В число городов, где отменили воздушную часть парада Победы, вошли Ростов-на-Дону и Калининград. Но есть и исключение из этого списка. В Нижнем Новгороде авиация принимала участие в параде.



Воздушную часть парада Победы отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, а в Калининграде — из-за сложных метеоусловий, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЮВО и Балтийский флот.



В Нижнем Новгороде в военном параде участвовали бронетехника, речные суда и самолёты. Притом что погода в городе была пасмурная.

