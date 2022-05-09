«Особый восторг зрителей». В России есть город, где воздушная часть парада всё-таки прошла

В число городов, где отменили воздушную часть парада Победы, вошли Ростов-на-Дону и Калининград. Но есть и исключение из этого списка. В Нижнем Новгороде авиация принимала участие в параде.
Воздушную часть парада Победы отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, а в Калининграде — из-за сложных метеоусловий, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЮВО и Балтийский флот.
В Нижнем Новгороде в военном параде участвовали бронетехника, речные суда и самолёты. Притом что погода в городе была пасмурная.
«Особый восторг зрителей вызвала авиационная часть парада. Над головами зрителей пролетели Миг-29 и Ил -76», — рассказывает РИА.
Воздушную часть парада, напомним, отменили в Москве, Петербурге и других городах. Причина везде называется одна и та же — погода.
В Петербурге парад Победы прошёл на Дворцовой площади. Смотрите на «Фонтанке» лучшие кадры. Движение в центре города закрыто. Дворцовая опустела. Смотрите, как горожане гуляют после парада.