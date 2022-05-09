Как гуляет Петербург после парада Победы

После окончания парада Победы гуляющие в Петербурге рассеялись по прилегающим к Невскому улицам и фотографируются с военной техникой, передают корреспонденты «Фонтанки» 9 мая.



После окончания парада Победы в Петербурге военная техника, которая участвовала в шествии, встала на Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Люди фотографируются с солдатами и техникой, залезают на С-400. Детям разрешают посидеть за рулем БМП.

