Как гуляет Петербург после парада Победы

После окончания парада Победы гуляющие в Петербурге рассеялись по прилегающим к Невскому улицам и фотографируются с военной техникой, передают корреспонденты «Фонтанки» 9 мая.
После окончания парада Победы в Петербурге военная техника, которая участвовала в шествии, встала на Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Люди фотографируются с солдатами и техникой, залезают на С-400. Детям разрешают посидеть за рулем БМП.
Дворцовая площадь и Невский проспект опустели. Проезжая часть главной магистрали города остается закрытой и для автомобилистов, и для пешеходов.
Горожане отправились гулять по прилегающим к Невскому улицам. Пешеходными на время празднования стали Адмиралтейский проспект, Садовая и улица Ломоносова.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Много людей в Александровском саду. На Малой Морской автомобилям на очень скромной скорости удается пробираться мимо гуляющих. Среди гуляющих замечены люди с Z-символикой и флагами Донецкой народной республики.
Как передают корреспонденты «Фонтанки», гуляющие вдоль Невского люди ищут место перехода на другую сторону. Подземный переход у Садовой улицы закрыт, зато главную магистраль можно перейти по земле — «зебре» напротив Малой Садовой улицы.
Вход на станцию метро «Адмиралтейская» временно ограничили из-за большого количества желающих уехать. В динамик метрополитен объявляет, что желающим уехать необходимо воспользоваться ближайшими станциями «Невский проспект», «Гостиный двор», а также «Садовая ул.» либо сесть на наземный транспорт. В 11:55 режим работы станции вернулся в привычное русло.
Возле Зеленого моста собралась толпа, до и после движение по тротуарам перекрыто. Однако ждать старта «Бессмертного полка» еще долго: участники только начнут собираться на площади Александра Невского в 13:00. В направлении Дворцовой площади колонна стартует в 15:00.
Больше фото и видео — в трансляции празднования Победы в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».