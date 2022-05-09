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    Как гуляет Петербург после парада Победы

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    12 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    После окончания парада Победы гуляющие в Петербурге рассеялись по прилегающим к Невскому улицам и фотографируются с военной техникой, передают корреспонденты «Фонтанки» 9 мая.

    После окончания парада Победы в Петербурге военная техника, которая участвовала в шествии, встала на Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Люди фотографируются с солдатами и техникой, залезают на С-400. Детям разрешают посидеть за рулем БМП.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Дворцовая площадь и Невский проспект опустели. Проезжая часть главной магистрали города остается закрытой и для автомобилистов, и для пешеходов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Горожане отправились гулять по прилегающим к Невскому улицам. Пешеходными на время празднования стали Адмиралтейский проспект, Садовая и улица Ломоносова.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Много людей в Александровском саду. На Малой Морской автомобилям на очень скромной скорости удается пробираться мимо гуляющих. Среди гуляющих замечены люди с Z-символикой и флагами Донецкой народной республики.

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    Как передают корреспонденты «Фонтанки», гуляющие вдоль Невского люди ищут место перехода на другую сторону. Подземный переход у Садовой улицы закрыт, зато главную магистраль можно перейти по земле — «зебре» напротив Малой Садовой улицы.

    Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
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    Вход на станцию метро «Адмиралтейская» временно ограничили из-за большого количества желающих уехать. В динамик метрополитен объявляет, что желающим уехать необходимо воспользоваться ближайшими станциями «Невский проспект», «Гостиный двор», а также «Садовая ул.» либо сесть на наземный транспорт. В 11:55 режим работы станции вернулся в привычное русло.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Возле Зеленого моста собралась толпа, до и после движение по тротуарам перекрыто. Однако ждать старта «Бессмертного полка» еще долго: участники только начнут собираться на площади Александра Невского в 13:00. В направлении Дворцовой площади колонна стартует в 15:00.

    Больше фото и видео — в трансляции празднования Победы в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (12)

    262090021
    хм если закрыто для машин, зачем закрывать для пешеходов
    265043083
    Бедные вы, работа такая, выискивать негатив и делиться им с другими.
    angel of death
    судя по фото - это страна сплошных заборов и угрюмых лиц...

    вроде праздник, а складывается такое ощущение, что страну обложили санкциями и экономика летит в труху и на улицы толпы безработных... ну что вы, ё-моё, в самом-то деле... =)))))

    ой, а что случилось? а что, холодильнику удалось-таки победить телевизор? гыыыы =Р
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