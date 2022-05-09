Посмотрите, как опустели Дворцовая и Невский. Люди ищут выход

Петербуржцы и и гости города покидают Дворцовую площадь и начало Невского проспекта.
«Дворцовая настолько пустая, что даже музыкант Виталий из Тольятти сложил обратно свою трубу. Он к нам приезжал в 2019 году, играл людям после парада на Дворцовой», — рассказывает корреспондент «Фонтанки».
Пешеходы идут по улицам, закрытым от машин. Многие пытаются понять, как пересечь Невский проспект. Это можно сделать в районе Малой Садовой улицы.
Вход на «Адмиралтейскую», как уже писала «Фонтанка», ограничен. Люди идут, удивляются и разворачиваются.
«Люди толпами ходят вдоль Невского, пытаясь его перейти, и я вместе с ними. Спрашивают у полицейского, как из центра теперь уехать? «Не знаю», — отвечает он», — рассказывает очевидица.
Парад Победы на Дворцовой площади закончился. Он проходил без воздушной части. На набережных остается военная техника. Лучшие кадры парада смотрите на «Фонтанке».