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    Посмотрите, как опустели Дворцовая и Невский. Люди ищут выход

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    14 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербуржцы и и гости города покидают Дворцовую площадь и начало Невского проспекта.

    «Дворцовая настолько пустая, что даже музыкант Виталий из Тольятти сложил обратно свою трубу. Он к нам приезжал в 2019 году, играл людям после парада на Дворцовой», — рассказывает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Пешеходы идут по улицам, закрытым от машин. Многие пытаются понять, как пересечь Невский проспект. Это можно сделать в районе Малой Садовой улицы.

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    Вход на «Адмиралтейскую», как уже писала «Фонтанка», ограничен. Люди идут, удивляются и разворачиваются.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    «Люди толпами ходят вдоль Невского, пытаясь его перейти, и я вместе с ними. Спрашивают у полицейского, как из центра теперь уехать? «Не знаю», — отвечает он», — рассказывает очевидица.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Парад Победы на Дворцовой площади закончился. Он проходил без воздушной части. На набережных остается военная техника. Лучшие кадры парада смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (14)

    Кот Ученый
    либерда беснуется)) любо-дорого смотреть как потомки власовцев негодуют))
    Свободу Лёхе!
    Кто-то украл у нас всё, даже.. - Победу!
    265055770
    Сложил трубу? Бывают складные трубы?
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