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    В Петербурге завершился парад. Обратите внимание на трудности передвижения по центру

    1937
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    На Дворцовой площади завершён парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Окружные войска ушли готовиться к вечернему салюту.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», сводный оркестр исполняет финальную песню «Победа». Военный парад в Петербурге завершён. Он был самым необычным в своей истории.

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    Вечером 9 мая с Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют. Начало в 22:00. Днём на Невском проспекте состоится традиционное шествие ветеранов и акция «Бессмертный полк». В связи с праздничными мероприятиями в центре серьезно ограничено движение, кардинально изменилась работа общественного транспорта, в том числе метро.

    Все события и торжества 9 мая мы освещаем в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Подписывайтесь, будьте в курсе оперативной и актуальной информации.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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