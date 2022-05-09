В Петербурге завершился парад. Обратите внимание на трудности передвижения по центру

На Дворцовой площади завершён парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Окружные войска ушли готовиться к вечернему салюту.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», сводный оркестр исполняет финальную песню «Победа». Военный парад в Петербурге завершён. Он был самым необычным в своей истории.
Вечером 9 мая с Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют. Начало в 22:00. Днём на Невском проспекте состоится традиционное шествие ветеранов и акция «Бессмертный полк». В связи с праздничными мероприятиями в центре серьезно ограничено движение, кардинально изменилась работа общественного транспорта, в том числе метро.
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