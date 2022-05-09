На Дворцовой площади начался самый необычный парад Победы. Такое происходит впервые

На главной площади Петербурга исполняется традиционный воинский ритуал — парад в честь победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. Впервые в своей истории парад на Дворцовой проходит без командующего окружными войсками.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», парад Победы начался в 10:00; внешне он не отличается от ежегодного мероприятия, которое проводится здесь с 9 мая 2008 года. Ключевое отличие — парад не принимает командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв. По воинскому этикету торжественное построение войск демонстрируется высшему военачальнику. Для понимания — это как Владимир Путин на Красной площади.

Тем не менее 9 мая 2022 года командует парадом генерал-майор Золотухин, а принимает парад генерал-майор Сергей Рюмшин (начальник одного из управлений штаба, врио командующего округом). По информации «Фонтанки», генерал-полковника Журавлева с конца февраля нет в городе.

В шествии на Дворцовой задействованы 4 100 человек. Это кадеты, нахимовцы, суворовцы, курсанты военных вузов и учебных заведений других силовых структур. В этом году не приехали балтийские морпехи и псковский спецназ; военнослужащие срочной службы представлены парадным расчетом 138-й мотострелковой бригады из Каменки.

В составе механизированной колонны заявлено более 80 единиц техники, в том числе новейшие береговые ракетные комплексы «Бастион». Они только поступили на вооружение в ЗВО, но уже успели переполошить соседнюю Финляндию, а их черноморские «братья» известны всему миру ударами по Одессе. В целом тяжёлой техники заметно меньше, чем в прошлые годы. По Дворцовой пройдут уже «ветераны» парада С-400 «Триумф» и РСЗО «Град». «Искандеров» на площади тоже нет. Воздушная часть парада отменена из-за плохой погоды на аэродромах вылета. Планировалось, что в нем примут участие 14 вертолётов и самолётов.

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