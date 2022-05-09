    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, с-з

    770мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    На Дворцовой площади начался самый необычный парад Победы. Такое происходит впервые

    20374
    16 комментариев

    На главной площади Петербурга исполняется традиционный воинский ритуал — парад в честь победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. Впервые в своей истории парад на Дворцовой проходит без командующего окружными войсками.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», парад Победы начался в 10:00; внешне он не отличается от ежегодного мероприятия, которое проводится здесь с 9 мая 2008 года. Ключевое отличие — парад не принимает командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв. По воинскому этикету торжественное построение войск демонстрируется высшему военачальнику. Для понимания — это как Владимир Путин на Красной площади.

    Сергей Рюмшин на параде 9 мая
    Сергей Рюмшин на параде 9 маяФото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

    Тем не менее 9 мая 2022 года командует парадом генерал-майор Золотухин, а принимает парад генерал-майор Сергей Рюмшин (начальник одного из управлений штаба, врио командующего округом). По информации «Фонтанки», генерал-полковника Журавлева с конца февраля нет в городе.

    ПоделитьсяПоделиться

    В шествии на Дворцовой задействованы 4 100 человек. Это кадеты, нахимовцы, суворовцы, курсанты военных вузов и учебных заведений других силовых структур. В этом году не приехали балтийские морпехи и псковский спецназ; военнослужащие срочной службы представлены парадным расчетом 138-й мотострелковой бригады из Каменки.

    В составе механизированной колонны заявлено более 80 единиц техники, в том числе новейшие береговые ракетные комплексы «Бастион». Они только поступили на вооружение в ЗВО, но уже успели переполошить соседнюю Финляндию, а их черноморские «братья» известны всему миру ударами по Одессе. В целом тяжёлой техники заметно меньше, чем в прошлые годы. По Дворцовой пройдут уже «ветераны» парада С-400 «Триумф» и РСЗО «Град». «Искандеров» на площади тоже нет. Воздушная часть парада отменена из-за плохой погоды на аэродромах вылета. Планировалось, что в нем примут участие 14 вертолётов и самолётов.

    Все события и торжества 9 мая мы освещаем в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Подписывайтесь, будьте в курсе оперативной и актуальной информации.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Сергей Рюмшин на параде 9 мая
    Сергей Рюмшин на параде 9 маяФото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    Елена А.
    Написали бы лучше, что нашим 90-летним ветеранам организовали праздник. Это бесплатный вечер по " все включено" в ресторанах. Моя 90 летная тетушка второй день готовится к торжеству. Об этом почему-то нигде не пишут, а можно еще и проехаться по рекам Петербурга, а как молодежь приветствует ветеранов- это здорово, поздравления, цветы, улыбки. Пусть у наших стариков хоть 1 день будет теплым и радостным. С Днем Победы Вас - наши дорогие старики!!!!Здоровья!
    SHUREPA
    Алле , модераторы! Вы там с перепоя что ли? Или вы считаете такие лозунги приемлемы в день Великой Победы?
    265043083
    *забанить
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close