Путин заявил о подготовке нападения на Крым и объявил минуту молчания

Президент РФ Владимир Путин объявил на параде Победы в Москве минуту молчания.



До этого он обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они сражаются «за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины».



«Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным», — заявил Путин (цитата по РИА Новости).



Гибель каждого солдата — это горе для всех нас, мы сделаем всё, чтобы помочь семьям и детям военнослужащих, погибших на Украине, заявил Путин.