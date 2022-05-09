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    Путин заявил о подготовке нападения на Крым и объявил минуту молчания

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    39 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин объявил на параде Победы в Москве минуту молчания.

    До этого он обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они сражаются «за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины».

    «Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным», — заявил Путин (цитата по РИА Новости).

    Гибель каждого солдата — это горе для всех нас, мы сделаем всё, чтобы помочь семьям и детям военнослужащих, погибших на Украине, заявил Путин.

    Также он подчеркнул, что ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле.

    По его словам, Россия дала упреждающий отпор агрессии, и «это было единственно правильное решение».

    Мы ведем трансляцию празднования Победы в Петербурге в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (39)

    hal9000
    Честно говоря от Путина как то Гитлером недурно попахивает с его заявлениями...
    260657101
    Так готовились к нападению на Крым, что со стороны Херсона и Мелитополя и Каховки вообще никакого сопротивления со стороны Украины не было. Как можно нести откровенную чушь, если она проверяется факт-чекингом?
    виноватобама
    ещё одна версия? какое то расстройство личности.через полгодика и марсиане будут атакованы
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