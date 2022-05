Гольф во благо. В Ленобласти пройдёт благотворительный турнир в поддержку шестилетнего мальчика

Помощь в сборе средств семье Рената оказывает петербургский благотворительный фонд «свет.дети». Также родители мальчика возлагают большую надежду на благотворительный турнир по гольфу. Благодаря таким турнирам, которые с 2016 года проводит Фонд развития гольфа, было собрано и перечислено на лечение тяжелобольных детей более 4,5 млн рублей.

«Мы проводим благотворительный турнир уже в шестой раз и очень рады сотрудничеству в этом году с благотворительным фондом «свет.дети». Начиная с 2016 года мы помогли 9 детям. Это огромная работа, я благодарен всем, кто помогает в организации и проведении данного и предыдущих соревнований. Вместе мы объединяемся и делаем хорошее дело, спасая жизни детей», — поделился Дмитрий Ботин, учредитель Фонда развития гольфа в России.



В этот раз гольф-турнир пройдёт 7 мая. Для гольфистов будет организован парный турнир скрэмбл, а также предусмотрено участие в дополнительных призовых номинациях: Longest Drive, Longest Putt, Closest to the Pin, Closest to the Pin second shot. Для гостей пройдёт открытый урок по гольфу и соревнование Beat the Pro — самый ближний гольф-удар с террасы клуба против профессионала. Также участников мероприятия ожидает развлекательная программа.