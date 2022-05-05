Гольф во благо. В Ленобласти пройдёт благотворительный турнир в поддержку шестилетнего мальчика

В Ломоносовском районе Ленобласти пройдёт VI благотворительный турнир по гольфу. Принять в нём участие могут как опытные игроки, так и новички. Все собранные средства будут направлены на лечение шестилетнего мальчика.



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Ренат заболел два года назад — у него обнаружили лейкоз. Вместе с мамой он провёл в больнице семь месяцев. За это время мальчик перенёс несколько рецидивов, и семью направили в Санкт-Петербург. В НИИ им. Горбачевой ему сделали трансплантацию костного мозга, донором стал папа. Потом выписали, но домой семья уже не вернулась, осталась в городе на Неве. Спустя какое-то время у Рената вновь случился рецидив. Снова химиотерапия и сложные процедуры. Казалось, что ремиссия близко. Но тут помешал коронавирус. Лечение пришлось поставить на паузу. После трёх недель самоизоляции в крови вновь обнаружили бласты, развилась реакция «трансплантат против хозяина». Сейчас для профилактики осложнений после пересадки Ренату необходим дорогостоящий препарат, который получить за счёт ОМС невозможно. Купить его самостоятельно семья не в состоянии: стоимость четырёх необходимых флаконов 313 240 рублей.

Помощь в сборе средств семье Рената оказывает петербургский благотворительный фонд «свет.дети». Также родители мальчика возлагают большую надежду на благотворительный турнир по гольфу. Благодаря таким турнирам, которые с 2016 года проводит Фонд развития гольфа, было собрано и перечислено на лечение тяжелобольных детей более 4,5 млн рублей. «Мы проводим благотворительный турнир уже в шестой раз и очень рады сотрудничеству в этом году с благотворительным фондом «свет.дети». Начиная с 2016 года мы помогли 9 детям. Это огромная работа, я благодарен всем, кто помогает в организации и проведении данного и предыдущих соревнований. Вместе мы объединяемся и делаем хорошее дело, спасая жизни детей», — поделился Дмитрий Ботин, учредитель Фонда развития гольфа в России.

В этот раз гольф-турнир пройдёт 7 мая. Для гольфистов будет организован парный турнир скрэмбл, а также предусмотрено участие в дополнительных призовых номинациях: Longest Drive, Longest Putt, Closest to the Pin, Closest to the Pin second shot. Для гостей пройдёт открытый урок по гольфу и соревнование Beat the Pro — самый ближний гольф-удар с террасы клуба против профессионала. Также участников мероприятия ожидает развлекательная программа.

