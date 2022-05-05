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    Вучич: Слова Путина о Косово и Донбассе усложнили позицию Сербии

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    20 комментариев

    Президент Сербии Александр Вучич считает, что заявления российского лидера Владимира Путина об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнили позицию Белграда.

    «Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — сообщил Вучич 5 мая журналистам в ходе рабочего визита в Германию (цитата по РИА Новости).

    По словам сербского лидера, 13 мая в Брюсселе состоится новый раунд переговоров Белграда и Приштины, где, как отметил Вучич, стороны «попытаются о чем-нибудь договориться». Речь идет о проблеме создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово — органа самоуправления живущих на этой территории сербов. Соглашение об этом было заключено еще в 2013 году, однако до сих пор не выполнено.

    В конце апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Владимир Путин заявил, что ДНР и ЛНР могли объявить о своей независимости, не обращаясь к центральным властям, как это было сделано в Косово, чей суверенитет признал ряд стран Запада. Гутерреш отметил, что ООН не признала независимость Косово, на что российский президент сказал, что признание было со стороны Международного суда.

    «Если этот прецедент создан, то то же самое могли сделать и республики Донбасса. Они сделали это, а мы со своей стороны получили право их признать в качестве независимых государств», — подчеркивал Путин.

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    Комментарии (20)

    PapaKarlo
    Вучич гавно пусть кушает большой ложкой... На 2-х стульях хочет сидеть
    tochilshik
    Вучич облажался с пророссийской политикой.ему дешевый газ поперек горла встанет.
    Леонтий
    Чего то все обижаются на руководство наше,к словам цепляются.Им правду в нос тычут а они кривляются.Ничего ,скоро всем правду скажем и Китаю и Индии и обезьянам на пальме.Да они не друзья и были и черт с ними со всеми. Я думаю,скоро опять наладится и не обиделись они ,дурака валяют.
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