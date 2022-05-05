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    Переехав с Дальнего Востока в погоне за лучшей жизнью, женщина оказалась в подвале бани, а её мужчина — в полиции

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    4 комментария

    Ссора в новогодние праздники для жительницы Приморского края закончилась в подвале заброшенной бани в Кировском районе Петербурга. Подозреваемого в убийстве нашли в полурасселенном доме в 20 минутах ходьбы от места, где было найдено тело женщины.

    Уголовный розыск Кировского района Петербурга задержал 43-летнего мужчину в рамках расследования, возбужденного 14 апреля дела по статье «Убийство», стало известно «Фонтанке» 5 мая. Тогда в подвальном помещении на улице Зои Космодемьянской, 7, где ранее располагались Ушаковские бани, нашли тело молодой женщины. Оно пролежало там несколько месяцев, но эксперты смогли определить, что причиной смерти стала колото-резаная рана на животе.

    Полицейские смогли установить личность погибшей — она оказалась 27-летней жительницей Приморского края, которую на родине объявили в розыск по делу о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Полгода назад вместе с гражданским мужем она переехала в Петербург в поисках лучшей жизни. Однако в Северной столице пара вела асоциальный образ жизни и жила в наполовину опустевшем доме на улице Калинина. Там же 4 мая оперативники нашли подозреваемого — мужа погибшей.

    По предварительной информации, он дал признательные показания о том, что ударом ножом в живот закончилась ссора в новогодние праздники. После этого он якобы вынес тело женщины, завернув его в ткань, и оставил в подвале брошенного, на его взгляд, дома.

    Сам подозреваемый имеет несколько судимостей, в том числе за убийство и кражу.

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    Комментарии (4)

    AndrewBarsik
    Приезжие существенно отличаются от местных. Не вывез в лес, не расчленил.
    lamer
    Частенько у этой бани в пивной палатке досуг коротал. За углом вытрезвитель. Таки в нем не гостил.
    sektor7
    Хорошие новости.
    -2*
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