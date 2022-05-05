Переехав с Дальнего Востока в погоне за лучшей жизнью, женщина оказалась в подвале бани, а её мужчина — в полиции

Уголовный розыск Кировского района Петербурга задержал 43-летнего мужчину в рамках расследования, возбужденного 14 апреля дела по статье «Убийство», стало известно «Фонтанке» 5 мая. Тогда в подвальном помещении на улице Зои Космодемьянской, 7, где ранее располагались Ушаковские бани, нашли тело молодой женщины. Оно пролежало там несколько месяцев, но эксперты смогли определить, что причиной смерти стала колото-резаная рана на животе.

Ссора в новогодние праздники для жительницы Приморского края закончилась в подвале заброшенной бани в Кировском районе Петербурга. Подозреваемого в убийстве нашли в полурасселенном доме в 20 минутах ходьбы от места, где было найдено тело женщины.

Полицейские смогли установить личность погибшей — она оказалась 27-летней жительницей Приморского края, которую на родине объявили в розыск по делу о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Полгода назад вместе с гражданским мужем она переехала в Петербург в поисках лучшей жизни. Однако в Северной столице пара вела асоциальный образ жизни и жила в наполовину опустевшем доме на улице Калинина. Там же 4 мая оперативники нашли подозреваемого — мужа погибшей.



По предварительной информации, он дал признательные показания о том, что ударом ножом в живот закончилась ссора в новогодние праздники. После этого он якобы вынес тело женщины, завернув его в ткань, и оставил в подвале брошенного, на его взгляд, дома.



Сам подозреваемый имеет несколько судимостей, в том числе за убийство и кражу.

