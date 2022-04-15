В подвале старой бани на юге Петербурга нашли тело убитой женщины

В подвал бывших Ушаковских бань сотрудники петербургской компании, занимающейся сохранением архитектурного наследия, спустились днем 13 апреля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля. Они должны были обследовать фундамент для дальнейших работ по его укреплению. В полуподвальном помещении они, по предварительной информации, нашли тело женщины, на вид лет 40. Состояние тела указывало на то, что пролежало оно нам от нескольких месяцев до года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после обнаружения мумифицированного тела женщины в подвале бывшей бани в Кировском районе Петербурга.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти. Эксперты выяснили, что скончалась женщина от удара острым предметом в живот.



Личность погибшей, а также обстоятельства её гибели устанавливаются.

