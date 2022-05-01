Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в Петербурге про мобилизацию

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков приезжал в Петербург. «Фонтанка» побывала на встрече с ним и выслушала о шансах на успешную мобилизацию в России.



Фото: Фёдор Данилов/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Дворик на Литейном проспекте, где находится книжный магазин с правой идеологией «Листва», легко узнать по флагу Новороссии. Его повесили над аркой после начала боевых действий на Украине. Сюда в субботу, 30 апреля, пришли любознательные, чтобы пообщаться с Игорем Стрелковым (настоящее имя — Игорь Гиркин). Он в апреле 2014 года перешел с отрядом добровольцев границу в районе Донбасса и сыграл, по его собственным словам, решающую роль в начале военных действий на Украине. Сейчас Стрелков активно комментирует специальную военную операцию, начавшуюся 24 февраля.



Фото: Фёдор Данилов/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Пропускали на встречу только по предварительной регистрации. Места закончились практически сразу же, как только появилось объявление о приезде Стрелкова. В «Листве» собрались несколько десятков молодых парней и мужчин средних лет. Были и девушки, но совсем немного. Тех, кто пришел без регистрации, не пропускали. Подвальчик, в котором расположена книжная лавка, заполнили полностью. Люди стояли и возле входа, где уже сами по себе обсуждали события на Украине. Много бородатых мужчин в темных одеждах: совсем не те, кто обычно участвует в несанкционированных акциях протеста.

Стрелков, опершись на трибуну с флагом Новороссии, делился неутешительными выводами, которые с 24 февраля публикует в своих социальных сетях. Например, проведение мобилизации в Донбассе он оценивает негативно. По словам Стрелкова, людей там без малейшей подготовки и боевого слаживания отправили на фронт.

«Это, простите, не мобилизация. Так даже в 41-м ополчения не формировали <…> Результатом становятся неоправданные и без малейшего вреда для противника потери. <…> Мне с Донбасса пишут много и каждый день разные люди, находящиеся, как это принято говорить, в окопах», — рассказал Игорь Стрелков.



Корреспондент «Фонтанки» попросил Стрелкова оценить гипотетические перспективы успешной мобилизации в России. Публика в «Листве» сразу отреагировала смешками, потому что бывший министр обороны ДНР и мобилизация, за которую он агитирует, успели превратиться в интернет-мем. В соцсетях появляются десятки картинок, на которых он пытается отправить в армию большого русского кота Шлепу, Неда Фландерса из «Симпсонов» и вообще любого, кто подходит под призывной возраст.

Стрелков ответил серьезно. Он скептично оценил шансы на успех и объяснил, что конкретно понимает под мобилизацией.

«Мобилизация в моем понимании — это не только рассылка повесток военкоматами, это не только отлов тех, кто попался, или сбор тех, кто явился <…> Мобилизация — это процесс, затрагивающий все стороны подготовки государства. Это мобилизация не только людей, это мобилизация экономики, мобилизация тыла. Мобилизация всех сторон жизнедеятельности. Это мобилизация промышленности — постановка ее на военные рельсы. Это мобилизация снабжения, потому что чем больше армия, тем больше она жрет. Кормить ее надо каждый день, а производит она ничего — только убытки».



По словам Стрелкова, если не учтут все эти факторы, тогда три четверти призывников будут скрываться, а сам процесс будет провальным. Но добавил, что мобилизация обязательно будет, только проводить ее надо нормально, с идеологией и пропагандой.

За десять минут до окончания встречи корреспондент «Фонтанки» вышел во дворик и пообщался с людьми, пришедшими послушать Стрелкова и уже покинувшими помещение. Все, с кем удалось поговорить, рассказали, что готовы помогать ВС РФ финансово, а при объявленной мобилизации явятся в военкоматы только при получении повесток. Сразу бежать в военкомат не планируют, но и скрываться не станут. Объяснили свои ответы тем, что нужно зарабатывать деньги и обеспечивать семьи.

В завершение встречи Стрелков напутствовал присутствующих мужчин — 90% из вас в течение десяти лет получат в руки оружие, некоторые могут погибнуть. Этот момент, по его словам, надо держать в голове. Публика отреагировала с пониманием, раздались аплодисменты.

