Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в Петербурге про мобилизацию

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков приезжал в Петербург. «Фонтанка» побывала на встрече с ним и выслушала о шансах на успешную мобилизацию в России.
Дворик на Литейном проспекте, где находится книжный магазин с правой идеологией «Листва», легко узнать по флагу Новороссии. Его повесили над аркой после начала боевых действий на Украине. Сюда в субботу, 30 апреля, пришли любознательные, чтобы пообщаться с Игорем Стрелковым (настоящее имя — Игорь Гиркин). Он в апреле 2014 года перешел с отрядом добровольцев границу в районе Донбасса и сыграл, по его собственным словам, решающую роль в начале военных действий на Украине. Сейчас Стрелков активно комментирует специальную военную операцию, начавшуюся 24 февраля.
Пропускали на встречу только по предварительной регистрации. Места закончились практически сразу же, как только появилось объявление о приезде Стрелкова. В «Листве» собрались несколько десятков молодых парней и мужчин средних лет. Были и девушки, но совсем немного. Тех, кто пришел без регистрации, не пропускали. Подвальчик, в котором расположена книжная лавка, заполнили полностью. Люди стояли и возле входа, где уже сами по себе обсуждали события на Украине. Много бородатых мужчин в темных одеждах: совсем не те, кто обычно участвует в несанкционированных акциях протеста.
Стрелков, опершись на трибуну с флагом Новороссии, делился неутешительными выводами, которые с 24 февраля публикует в своих социальных сетях. Например, проведение мобилизации в Донбассе он оценивает негативно. По словам Стрелкова, людей там без малейшей подготовки и боевого слаживания отправили на фронт.
«Это, простите, не мобилизация. Так даже в 41-м ополчения не формировали <…> Результатом становятся неоправданные и без малейшего вреда для противника потери. <…> Мне с Донбасса пишут много и каждый день разные люди, находящиеся, как это принято говорить, в окопах», — рассказал Игорь Стрелков.
Корреспондент «Фонтанки» попросил Стрелкова оценить гипотетические перспективы успешной мобилизации в России. Публика в «Листве» сразу отреагировала смешками, потому что бывший министр обороны ДНР и мобилизация, за которую он агитирует, успели превратиться в интернет-мем. В соцсетях появляются десятки картинок, на которых он пытается отправить в армию большого русского кота Шлепу, Неда Фландерса из «Симпсонов» и вообще любого, кто подходит под призывной возраст.
Стрелков ответил серьезно. Он скептично оценил шансы на успех и объяснил, что конкретно понимает под мобилизацией.
«Мобилизация в моем понимании — это не только рассылка повесток военкоматами, это не только отлов тех, кто попался, или сбор тех, кто явился <…> Мобилизация — это процесс, затрагивающий все стороны подготовки государства. Это мобилизация не только людей, это мобилизация экономики, мобилизация тыла. Мобилизация всех сторон жизнедеятельности. Это мобилизация промышленности — постановка ее на военные рельсы. Это мобилизация снабжения, потому что чем больше армия, тем больше она жрет. Кормить ее надо каждый день, а производит она ничего — только убытки».
По словам Стрелкова, если не учтут все эти факторы, тогда три четверти призывников будут скрываться, а сам процесс будет провальным. Но добавил, что мобилизация обязательно будет, только проводить ее надо нормально, с идеологией и пропагандой.
За десять минут до окончания встречи корреспондент «Фонтанки» вышел во дворик и пообщался с людьми, пришедшими послушать Стрелкова и уже покинувшими помещение. Все, с кем удалось поговорить, рассказали, что готовы помогать ВС РФ финансово, а при объявленной мобилизации явятся в военкоматы только при получении повесток. Сразу бежать в военкомат не планируют, но и скрываться не станут. Объяснили свои ответы тем, что нужно зарабатывать деньги и обеспечивать семьи.
В завершение встречи Стрелков напутствовал присутствующих мужчин — 90% из вас в течение десяти лет получат в руки оружие, некоторые могут погибнуть. Этот момент, по его словам, надо держать в голове. Публика отреагировала с пониманием, раздались аплодисменты.