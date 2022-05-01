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    Путин подписал закон о запрете иностранцам участвовать в пассажирских перевозках

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    3 комментария

    В России ввели запрет на участие иностранных компаний в организации регулярных пассажирских перевозок на основании государственно-частного партнерства. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, 1 мая документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В случае если концессионное соглашение на основании государственно-частного или муниципально-частного партнерства заключается в отношении объектов транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают регулярные пассажирские перевозки, а также технологически связанных с ними транспортных средств, иностранные лица не могут выступать в качестве инвестора, говорится в документе.

    Такой же запрет наложен и на участие российских юрлиц, «решения которых прямо или косвенно могут определять» иностранные физические и юридические лица, государства.

    Исключение из закона — метрополитен. Кроме того, запрет не распространяется на государства-члены Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

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    Комментарии (3)

    vfhbr
    Прошу разъяснения! Значит ли это, что за рулем такси должен быть гражданин России, а никто другой. А то ездят тут всякие...
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