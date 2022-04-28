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    «Вы будете платить нам пенсии». Беглов ответил на вопрос детей об образовании

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    3 комментария

    Во время отчета губернатора Петербурга перед Заксобранием в Мариинском дворце 28 апреля Александр Беглов рассказал, почему правительство и депутаты заинтересованы в хорошем образовании молодежи.

    На заседании в ЗакСе градоначальнику продемонстрировали запись с вопросами детей и молодежи. В частности, одна девушка попросила Беглова: «Подскажите, какие направления будут актуальны для будущих молодых специалистов, что может предложить нам город?»

    «Правительство города, депутаты Законодательного собрания создают все необходимое, чтобы наша молодежь получила хорошее образование и, очень важно, хорошую работу. И для этого мы делаем очень многое, не буду все перечислять. Но важно одно: что мы четко понимаем, четко знаем и четко убеждены в том, что мы инвестируем в будущее. Мы в этом очень заинтересованы, ребята. И знаете, почему? Потому что вы будете платить нам пенсии», — ответил Александр Беглов.

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    Комментарии (3)

    serzh.ferro
    ей богу, какой он оптимист)
    doorbal_
    Ежедневные расходы на содержание заключенного в российских тюрьмах в 2020 году составляли менее 260 рублей. 260*30=7800.
    Думайте сами, ребята!
    262202031
    Будем, и с радостью! Правда не считал бы оплату содержания в системе ФСИН пенсией
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