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    В Смольном объяснили, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет

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    8 комментариев

    В Петербурге публичные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся, поскольку их согласовал Роспотребнадзор. Первомайские шествия ведомством одобрены не были, поэтому проводить их запретили, объяснил 27 апреля «Фонтанке» заместитель председателя комитета по вопросам законности Игорь Любченко на пресс-конференции в «Доме журналиста».

    «Проведение массовых мероприятий запрещено за исключением, если нет иного решения Роспотребнадзора. «Бессмертный полк» подал заявку, Роспотребнадзор ее согласовал. На 1 мая [заявки на проведение мероприятий] были отклонены в соответствии с постановлением № 121», — рассказал Любченко.

    В чем принципиальное отличие между шествиями на 1 и 9 мая, замглавы комитета уточнять не стал.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге ко Дню Победы запланировано 184 памятных мероприятия. Первомайского согласованного шествия в 2022 году не будет.

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    Комментарии (8)

    Антител
    Одобрямс только то, что ИМ удобно! Неприятности ИМ не нужны! Первомайские лозунги типа "МИРУ-МИР", "БРАТСТВО НАРОДОВ" попадают под воздействие коварного ковида. Прочим, типа "Z" и "V", сделаны прививки.
    serzh.ferro
    трусливая оккупационная власть
    Чёрт Опасный
    — Пришивайте подворотничок к воротничку.
    — А мы не умеем.
    — Никто не умеет… Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка.
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