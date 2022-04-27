В Смольном объяснили, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет

В Петербурге публичные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся, поскольку их согласовал Роспотребнадзор. Первомайские шествия ведомством одобрены не были, поэтому проводить их запретили, объяснил 27 апреля «Фонтанке» заместитель председателя комитета по вопросам законности Игорь Любченко на пресс-конференции в «Доме журналиста».



«Проведение массовых мероприятий запрещено за исключением, если нет иного решения Роспотребнадзора. «Бессмертный полк» подал заявку, Роспотребнадзор ее согласовал. На 1 мая [заявки на проведение мероприятий] были отклонены в соответствии с постановлением № 121», — рассказал Любченко.