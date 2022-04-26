Минопромторг: Renault продаст долю в «АвтоВАЗе» российской стороне

Доля французской Renault в «АвтоВАЗе» будет передана российской стороне с возможностью обратного выкупа в течение 5 – 6 лет. Скорее всего, 68 процентов, принадлежащих французской компании, будут переданы институту НАМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.



По словам главы ведомства, о национализации речь не идет. Однако, это будет сделка «за рубль».



«Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» – Москве, как субъекту», – цитирует агентство слова Мантурова.

