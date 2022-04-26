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    Минопромторг: Renault продаст долю в «АвтоВАЗе» российской стороне

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    7 комментариев

    Доля французской Renault в «АвтоВАЗе» будет передана российской стороне с возможностью обратного выкупа в течение 5 – 6 лет. Скорее всего, 68 процентов, принадлежащих французской компании, будут переданы институту НАМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

    По словам главы ведомства, о национализации речь не идет. Однако, это будет сделка «за рубль».

    «Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» – Москве, как субъекту», – цитирует агентство слова Мантурова.

    Глава Минпромторга также добавил, что, если в период ухода будут осуществляться инвестиции со стороны России, в последующем это будет учтено в стоимости: «Никаких подарков здесь не будет».

    Напомним, ранее сообщалось, что долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов.

    23 марта Renault заявила о приостановке деятельности в России, в том числе и о прекращении работы московского завода. Позже агентство Bloomberg сообщило, что компания рассматривает возможность передачи прав собственности на долю в «АвтоВАЗе» российскому инвестору. При этом фирма не может передать свою долю совладельцу «АвтоВАЗа» — госкорпорации «Ростех», так как в ее отношении введены санкции.

    22 апреля журналисты Газеты.ru заявили, что французский автоконцерн Renault в следующем месяце переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву, что может говорить о подготовке «АвтоВАЗа» к продаже. По данным издания, собственником доли может стать Ростех или структуры Минпромторга.

    С 5 марта «АвтоВАЗ» прекратил производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за недостатка комплектующих, а 14 и 15 марта приостановил линии сборки автомобилей Lada Granta и Lada Niva из-за проблем с поставками электронных компонентов. После «АвтоВАЗ» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4–24 апреля. За это время предприятие планировало приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих и найти замену некоторых импортных компонентов производства при поддержке Минпромторга. Кроме того, дефицитные прогнозы заставили руководство «АвтоВАЗа» запланировать переход на неполную рабочую неделю, а выпадающий пятый день собирались оплачивать из федерального бюджета.

    Позже, 24 марта, пресс-служба компании сообщила, что группа «АвтоВАЗ» активно работает над альтернативой для замены некоторых критически важных импортных компонентов своих автомобилей.

    «АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для брендов Lada и Renault. Производственные мощности «АвтоВАЗа» расположены в Тольятти — АО «Автоваз», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «Lada Ижевск».

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    Комментарии (7)

    274655793
    Это исторический факт.
    Leadmonkey
    Шаху на конвейер вернут?
    Piter Russo
    Прекрасное заявление для публики)
    По факту там не совсем так как озвучил писатель статьи, ну да и ладно от бизнеса отстанут.
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