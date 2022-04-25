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    ТАСС: Долю Renault в «АвтоВАЗе» могут продать одному из китайских автоконцернов

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    9 комментариев

    Долю французской компании Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов, сообщает 25 апреля ТАСС, ссылаясь на источник в госструктурах.

    «Сделка по продаже доли Renault может быть заключена до конца мая — середины июня, в качестве покупателя рассматривается один из китайских автоконцернов», — сказал собеседник издания.

    Renault принадлежат 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа». Сами компании от комментариев отказались, отмечает информагентство.

    23 марта Renault заявила о приостановке деятельности в России, в том числе и о прекращении работы московского завода. Позже агентство Bloomberg сообщило, что компания рассматривает возможность передачи прав собственности на долю в «АвтоВАЗе» российскому инвестору. При этом фирма не может передать свою долю совладельцу «АвтоВАЗа» — госкорпорации «Ростех», так как в ее отношении введены санкции.

    22 апреля журналисты Газеты.ru заявили, что французский автоконцерн Renault в следующем месяце переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву, что может говорить о подготовке «АвтоВАЗа» к продаже. По данным издания, собственником доли может стать Ростех или структуры Минпромторга.

    С 5 марта «АвтоВАЗ» прекратил производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за недостатка комплектующих, а 14 и 15 марта приостановил линии сборки автомобилей Lada Granta и Lada Niva из-за проблем с поставками электронных компонентов. После «АвтоВАЗ» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4–24 апреля. За это время предприятие планировало приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих и найти замену некоторых импортных компонентов производства при поддержке Минпромторга. Кроме того, дефицитные прогнозы заставили руководство «АвтоВАЗа» запланировать переход на неполную рабочую неделю, а выпадающий пятый день собирались оплачивать из федерального бюджета.

    Позже, 24 марта, пресс-служба компании сообщила, что группа «АвтоВАЗ» активно работает над альтернативой для замены некоторых критически важных импортных компонентов своих автомобилей.

    «АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для брендов Lada и Renault. Производственные мощности «АвтоВАЗа» расположены в Тольятти — АО «Автоваз», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «Lada Ижевск».

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    Комментарии (9)

    atf
    Проклятое место.
    atty
    Что показательно, наши любой ценой пытаются впарить автотаз, этот чемодан без ручки хоть кому-нибудь, т.е. государство расписывается в том, что в одиночку ЭТО не вытащить. Зря конечно не уговорили Renault остаться, переговорщики они гибкие, а вот китайцы ребята крайне прагматичные и диктовать им условия не получится, думаю они "покупают" производственные линии и преференции, а вдогонку получают миллиардные гос.субсидии и льготы. Короче как было предприятие дотационно\убыточным, так и останется, зато наши отчитаются, что завод "прямо рвутся купить иностранные инвесторы".
    Михаил Петров-Водкин
    Делали бы танки и БТР или ремонтировали, а то ведь заканчиваются.
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