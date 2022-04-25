ТАСС: Долю Renault в «АвтоВАЗе» могут продать одному из китайских автоконцернов

Долю французской компании Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов, сообщает 25 апреля ТАСС, ссылаясь на источник в госструктурах.

«Сделка по продаже доли Renault может быть заключена до конца мая — середины июня, в качестве покупателя рассматривается один из китайских автоконцернов», — сказал собеседник издания.

Renault принадлежат 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа». Сами компании от комментариев отказались, отмечает информагентство.



23 марта Renault заявила о приостановке деятельности в России, в том числе и о прекращении работы московского завода. Позже агентство Bloomberg сообщило, что компания рассматривает возможность передачи прав собственности на долю в «АвтоВАЗе» российскому инвестору. При этом фирма не может передать свою долю совладельцу «АвтоВАЗа» — госкорпорации «Ростех», так как в ее отношении введены санкции.

22 апреля журналисты Газеты.ru заявили, что французский автоконцерн Renault в следующем месяце переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву, что может говорить о подготовке «АвтоВАЗа» к продаже. По данным издания, собственником доли может стать Ростех или структуры Минпромторга.

С 5 марта «АвтоВАЗ» прекратил производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за недостатка комплектующих, а 14 и 15 марта приостановил линии сборки автомобилей Lada Granta и Lada Niva из-за проблем с поставками электронных компонентов. После «АвтоВАЗ» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4–24 апреля. За это время предприятие планировало приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих и найти замену некоторых импортных компонентов производства при поддержке Минпромторга. Кроме того, дефицитные прогнозы заставили руководство «АвтоВАЗа» запланировать переход на неполную рабочую неделю, а выпадающий пятый день собирались оплачивать из федерального бюджета.

