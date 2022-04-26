СК возбудил дела о фейках про армию против главы Красносельского МО Москвы Котёночкиной и депутата Горинова

«Утром обыски прошли в совете депутатов и дома у Горинова. Сейчас он на допросе у следователя, с ним работает адвокат. <...> Елена Котёночкина в данный момент находится за пределами России. Она в безопасности», — добавил политик.

По словам Яшина, обоих обвиняют в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории Украины по статье 207.3 УК РФ. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Красносельского муниципального округа Москвы Елены Котёночкиной и депутата Алексея Горинова. Об этом в своём Telegram 26 апреля сообщил оппозиционный политик Илья Яшин.

Илья Яшин отметил, что получил звонок из угрозыска: ему предложили добровольно явиться на допрос к следователю. На данный момент он консультируется с адвокатом.

«В нашем совете депутатов выломали двери кабинетов и изъяли всю технику», — добавил политик.

Яшин отметил, что уголовное дело было возбуждено по запросу двух депутатов Госдумы: Олега Леонова из фракции «Новые люди» и Александра Хинштейна из «Единой России».

Александр Хинштейн, в свою очередь, опроверг утверждение о том, что возбуждению дела предшествовал его депутатский запрос.



«К тому моменту, как я заинтересовался этой историей, прокуратурой Москвы уже было направлено требование в столичное ГСУ СКР о возбуждении против Котёночкиной дела», — заявил он в своём Telegram-канале.



Поводом для возбуждения дела в отношении Горинова могла стать запись заседания совета депутатов Красносельского округа, которое состоялось 15 марта, Котёночкиной — запись в одной из социальных сетей.