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    СК возбудил дела о фейках про армию против главы Красносельского МО Москвы Котёночкиной и депутата Горинова

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    10 комментариев

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Красносельского муниципального округа Москвы Елены Котёночкиной и депутата Алексея Горинова. Об этом в своём Telegram 26 апреля сообщил оппозиционный политик Илья Яшин.

    По словам Яшина, обоих обвиняют в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории Украины по статье 207.3 УК РФ. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

    «Утром обыски прошли в совете депутатов и дома у Горинова. Сейчас он на допросе у следователя, с ним работает адвокат. <...> Елена Котёночкина в данный момент находится за пределами России. Она в безопасности», — добавил политик.

    Илья Яшин отметил, что получил звонок из угрозыска: ему предложили добровольно явиться на допрос к следователю. На данный момент он консультируется с адвокатом.

    «В нашем совете депутатов выломали двери кабинетов и изъяли всю технику», — добавил политик.

    Яшин отметил, что уголовное дело было возбуждено по запросу двух депутатов Госдумы: Олега Леонова из фракции «Новые люди» и Александра Хинштейна из «Единой России».

    Александр Хинштейн, в свою очередь, опроверг утверждение о том, что возбуждению дела предшествовал его депутатский запрос.

    «К тому моменту, как я заинтересовался этой историей, прокуратурой Москвы уже было направлено требование в столичное ГСУ СКР о возбуждении против Котёночкиной дела», — заявил он в своём Telegram-канале.

    Поводом для возбуждения дела в отношении Горинова могла стать запись заседания совета депутатов Красносельского округа, которое состоялось 15 марта, Котёночкиной — запись в одной из социальных сетей.

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    Комментарии (10)

    Игoрь
    Все правильно. За базар надо отвечать. Я бы понял если бы эти мундепы говорили о том, что видели лично. А то сейчас стало модно опираться на "достоверные источники" сидя рыхлым задом в теплом кресле за тысячи километров от событий, например, транслировать сексуальные фантазии озабоченной британской правозащитницы, которой с острова виднее кто там кого куда и где..
    AndrewBarsik
    Весьма полезно было бы судьям просматривать фильм "Нюрнберг", особенно одну из финальных сцен, где судьям, выносившим неправосудные приговоры, зачитывают их приговор.
    07A
    Мы читаем новости о справедливом возмездии, настигшем упырей и злодеев!
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