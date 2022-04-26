Задержаны трое подозреваемых в подрыве фейерверка у квартиры в доме на Товарищеском. За ними ездили в Москву

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который накануне разбудил жильцов дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту взрывом. Его не спас маскарад в виде балаклавы. Вместе с ним уголовный розыск взял и возможных подельников — его сестру и знакомого.

Уголовный розыск Петербурга в Москве задержал подозреваемого в подрыве на Товарищеском проспекте. Эту информацию «Фонтанке» 26 апреля подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и области.



По предварительной информации, задержаны 16-летние москвичи — брат и сестра, а также их 27-летний знакомый. Для проведения оперативно-следственных мероприятий их везут в Петербург.



Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины.

