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    Задержаны трое подозреваемых в подрыве фейерверка у квартиры в доме на Товарищеском. За ними ездили в Москву

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    6 комментариев

    Сотрудники полиции задержали молодого человека, который накануне разбудил жильцов дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту взрывом. Его не спас маскарад в виде балаклавы. Вместе с ним уголовный розыск взял и возможных подельников — его сестру и знакомого.

    Уголовный розыск Петербурга в Москве задержал подозреваемого в подрыве на Товарищеском проспекте. Эту информацию «Фонтанке» 26 апреля подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и области.

    По предварительной информации, задержаны 16-летние москвичи — брат и сестра, а также их 27-летний знакомый. Для проведения оперативно-следственных мероприятий их везут в Петербург.

    Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины.

    Момент взрыва попал на видео.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

    По версии следствия, мишенью был 35-летний мужчина, проживающий в одной из квартир на 8 этаже. Он вел активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и регулярно вступал в острые конфликты с пользователями.

    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (6)

    274631457
    Интересно другое, как они вычислили этого болтуна , и нет ли тут связи с антиукраинской пропагандой на комментах СМИ , кто слил адрес ?
    274631457
    Самодельное взрывное устройство это теперь пиротехническая смесь для фейерверка ))))))
    Леонтий
    Это если нефтебаза, то хлопок.А фейерверк это взрыв.Новый русский не учите.
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