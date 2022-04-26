Устроены так люди. Гадание на Таро как бизнес-план: вложения, риски, прибыль

На фоне тревожных новостей и неопределенных экономических перспектив гадание на картах Таро стало популярной услугой. «Фонтанка» выяснила, сколько стоит выучиться на таролога и на какие заработки можно рассчитывать в итоге.



Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Учиться на ногтевого мастера уже не так модно, как раскладывать карты по столу. Дошло до того, что самые раскрученные тарологи начали раздавать комментарии в СМИ, а начинающие — консультировать онлайн прямо в городских кафе, демонстрируя карты из расклада клиенту по ту сторону видеокамеры смартфона. TikTok и YouTube буквально завалены видеороликами тарологов, которые берутся отвечать на вопросы изумленной публики в прямых эфирах, повышая тем самым свою узнаваемость у потенциальных клиентов. Критиковать метод — ход слишком очевидный. А что, если это то самое «окно возможностей», которые нет-нет да и открываются в период кризиса?



Сколько это чудо стоит

Своей растущей популярностью Таро обязаны, как это ни странно, психологам. Изначально во всем виноват, конечно, Карл Густав Юнг и его «архетипические путешествия» по старшим арканам. Но современные психотерапевты сделали несравнимо больше. Некоторые из них начали применять систему Таро как один из методов диагностики. За два года пандемии мода на Таро укоренилась в среде креативного класса в Москве. Популяризатор науки Ася Казанцева считает, что роль астрологии, тарологии и прочей эзотерики общественно полезна — они снижают у человека тревожность, связанную с неопределенностью. Потому что для человеческого мозга в ряде ситуаций «некачественная информация лучше, чем вовсе никакой информации», так как она снижает уровень гормонов стресса.

Стоимость сессии у таролога может начинаться от 500 рублей за «ответ на один вопрос», а заканчиваться где-то в заоблачных высотах — при условии, что личность предсказателя как следует распиарена в платежеспособных кругах. Средняя цена — 5 тысяч рублей за час гадания. Практически каждый практикующий таролог рано или поздно обзаводится учениками и собственной «школой тарологии».



Петербуржец Юрий Хан практикует Таро Манара 15 лет. «Я беру 5 тысяч за сеанс, делая в среднем две сессии в неделю, — говорит он. — В месяц выходит 40 тысяч, это неплохая прибавка для пенсионера. Основной мой заработок сейчас — это обучение. Самое непристойное — когда устанавливают тариф за время. Сессия таролога не может быть ограничена временем, а только вопросами, с которыми пришел клиент. Моя практика показывает, что реальных вопросов хватает минут на 40, больше часа практически никогда не требуется».

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» таролог Александр Кинжинов со всей прямотой говорит, что заработок таролога зависит от наглости, жадности и профессионализма, а демпингующие «спецы», которые берут минимальный прайс «за ответ на один вопрос», обесценивают профессию. «Мы похожи в этом плане с психологами, — считает Кинжинов. — Гадание на Таро — это полноценный расклад, а не ответ «да» или «нет». Хорошая сессия стоит от 5 до 15 тысяч. Мой полноценный прием стоит 10 тысяч рублей, но я беру за время, а не за количество вопросов, которых в ходе приема может быть много».



Москвич Игорь Вечерский специализируется не только на Таро, но и на рунах, активно дает комментарии СМИ по поводу будущего и не без гордости отмечает, что предсказал пандемию, а в раскладах на 2022 год увидел войну и проблемы в экономике. Рынок предсказательных услуг считает хаотичным, но очень конкурентным. «Рынок растет, причем не только в нашей стране, но и в США, и в Западной Европе, — говорит Игорь Вечерский. — Очень многие сегодня хотят на этом зарабатывать. Что касается маркетинга и пиара в этой сфере — система стандартная. Тарологу нужна медийность, публикации в СМИ, авторитетные статьи и книга. Важно формировать личный бренд. Стоимость сессии зависит от медийной раскрученности и квалификации и может начинаться от 10 тысяч рублей».

Я б в тарологи пошел, пусть меня научат

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сравнивают обучение тарологии с иностранным языком: выучить алфавит и основные правила можно достаточно быстро, а потом потребуется длительная практика. В целом на обучение базовым знаниям может уйти от пары месяцев до трех лет, один онлайн-урок стоит в среднем тысячу рублей. Можно уложиться в 15–20 тысяч за базовый курс.



«В моей школе на обучение курсу Таро уходит больше года, это 60 занятий, — говорит Юрий Хан. — Чтобы материал урока уложился в голове, между занятиями нужен интервал в неделю. Есть школы, которые готовят гадалок, а есть те, кто занимается Таро как философской наукой, применимой в том числе в области психологии. У меня обучается онлайн одновременно 150–200 человек. Большинство — ради интереса и саморазвития. Только 10% учеников потом реально идут работать. Но те, кто хочет зарабатывать, будут зарабатывать».

Александр Кинжинов отмечает, что сегодня спрос на обучение тарологии растет даже быстрее, чем на сами гадания, и сравнивает это с популярностью юридического образования в 90-е годы.

«Я всем советую смотреть первоисточники. Существует классическая система Уэйта, по ней есть множество разных учебников. Но читать надо в первую очередь то, что писал сам Уэйт, — говорит Кинжинов. — Школ Таро сегодня существует множество, среди них много хороших. Но выбирать надо в первую очередь мастера. Хорошие школы преподают значение карт только в прямом положении. Если в школе говорят, что из-за перевернутого положения значение карты меняется, значит, там не очень хорошо разбираются в вопросе. Учиться придется постоянно, но основу освоить можно за 4–5 месяцев, максимум за полгода. Многие школы обучают до трех лет, слишком затягивая процесс. В среднем по России обучение стоит 15–20 тысяч рублей, верхней планки не существует. Но я считаю, что обучать азам дорого нельзя».



Игорь Вечерский тоже отмечает, что при выборе способа обучения Таро надо выбирать в первую очередь личности учителя. «Очень мало людей, которые действительно что-то могут и доказали это своими сбывшимися прогнозами, — говорит он. — Можно, конечно, путем проб и ошибок учиться самому, но это будет очень длинный обходной путь. Самый оптимальный способ — найти человека и получить от него уже готовую систему. Цены на обучение очень сильно варьируются. Начинаются от 20 тысяч рублей за курс, два часа дважды в неделю за три месяца. Но это базовый уровень. Потолка стоимости обучения нет, все зависит от степени медийности и раскрученности учителя. По времени — базовые знания можно получить буквально за месяц, отучившись в общей сложности три-четыре рабочих дня».

Оборудование и риски

Для работы тарологу достаточно одной-единственной колоды. Качественно напечатанная на хорошем картоне, она может стоить 2–2,5 тысячи. Все, что дороже, — маркетинговый ход. Но, по большому счету, можно взять и дешевую. Главный инструмент предсказателя — его разум и умение толковать символы сообразно вопросам клиента.



«Таролог не должен мнить себя психологом. Психолог стоит гораздо дороже, это другая профессия, — говорит Юрий Хан. — Мы информируем человека о том, что с ним может случиться, как он может поступить. Но как поступать, он должен выбирать сам. Таро — это не магическая деятельность и не лечение, а диагностика. Я знаю многих экстрасенсов и магов, это все туфта, развлечение для девочек. Даже советовать что-то нужно осторожно. Манипуляция клиентом элементарна».

Профессиональные тарологи считают, что в работе с клиентом лучше избегать «спецэффектов» вроде амулетов из птичьих лап или свечей.

«Совет начинающим — убрать всю антуражность. Магия, чернуха, хрустальные шары и прочая атрибутика очерняют нашу репутацию как профессионалов, — говорит Александр Кинжинов. — Мы зависим от «сарафанного радио», от качества работы. Если не получается что-то, лучше отказаться от клиента, чтобы не портить репутацию. Потому что репутация для таролога важна в первую очередь».

Юрий Хан считает, что таролог может оказывать на человека не менее сильное воздействие, чем врач. И поэтому действовать надо уверенно. «Клиенту все равно, опытный вы или нет, ему важен ответ на вопрос, — говорит таролог. — Надо назначать сразу ту цену за сессию, которая у вас будет, и отрабатывать ее. Взялся лечить — лечи по-настоящему». При этом Юрий Хан считает, что не имеет значения, осуществляется ли прием при личной встрече или онлайн. «Вариантов делать это только вживую почти не осталось, — говорит он. — Если кто-то хочет зарабатывать, в одном городе ему клиентов точно не хватит. Надо собирать клиентскую базу со всех городов и стран».

Перспективы отрасли профессионалы от тарологии оценивают весьма позитивно и уверены, что спрос на их услуги будет только расти.

«Крупные инвесторы вкладывают деньги в мобильные приложения, которые основаны на прогнозах Таро, — говорит Игорь Вечерский. — Но я не опасаюсь, что такие приложения отберут хлеб у тарологов, скорее они послужат популяризации нашей работы».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»