Уютно и тепло. В Петербурге засняли ремезов, вьющих гнезда-варежки из того, что не нужно человеку

Умелых и находчивых ремезов обнаружила жительница Петербурга во Фрунзенском районе города. Птицы смогли адаптироваться к городской среде и используют для строительства гнезд то, что оказалось не нужно человеку.



Как рассказала участница группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте» 25 апреля, семья ремезов использовала для постройки гнезда необычный материал. Птицы смогли приспособить синтепон для собственных нужд.

«Синтепон (вероятно, от набивки кресла, валявшегося неподалеку), который разбросан по территории и застрял в кустах ивы», — добавила петербурженка.