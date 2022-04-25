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    Уютно и тепло. В Петербурге засняли ремезов, вьющих гнезда-варежки из того, что не нужно человеку

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    2 комментария

    Умелых и находчивых ремезов обнаружила жительница Петербурга во Фрунзенском районе города. Птицы смогли адаптироваться к городской среде и используют для строительства гнезд то, что оказалось не нужно человеку.

    Как рассказала участница группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте» 25 апреля, семья ремезов использовала для постройки гнезда необычный материал. Птицы смогли приспособить синтепон для собственных нужд.

    «Синтепон (вероятно, от набивки кресла, валявшегося неподалеку), который разбросан по территории и застрял в кустах ивы», — добавила петербурженка.

    Знатоки отмечают, что ремезы в целом весьма умелы в построении подвесных гнезд. Однако обычно эти пернатые используют пух ивы, растительные и лубяные волокна. Иногда любители птиц помогают ремезам и вешают рядом с гнездом вату, которая тут же уходит в дело. Синтетику в гнездах ремезов заметили впервые.

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    Комментарии (2)

    Типичный Димон
    Молодцы какие. Ресайклинг и реюзинг в действии.
    ядрачистыйизумруд
    первыми влетели в десятилетку "науки и технологий"💪🏻
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